Головна Новини
20 квітня • оновлено в 15:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Triton EV: у Tesla з'явився грізний конкурент

1.4т
Читати матеріал російською

Стартап Triton-EV з Нью Джерсі анонсував проект електричного повнорозмірного позашляховика Model H.

Triton Model H

Triton Model H

tritonev.co

За даними виробника, восьмимісний SUV зможе долати без зупинки відстань до 700 миль (1126 км). Для цього автомобіль оснастять батареєю ємністю 200 кВтг. Для порівняння, Tesla Model S має запас ходу 627 км.

Triton Model H

Triton Model H

tritonev.co

Але і це ще не все. Triton Model H отримає 4 електромотора, кожен буде приводити своє колесо, а сумарна потужність цього квартету сягатиме 1500 к.с.

Triton Model H

Triton Model H

tritonev.co

З таким арсеналом позашляховик зможе розганятися до першої "сотні" за 2,9 секунди, а також буксирувати причіп масою до 7 тонн.

Triton Model H

Triton Model H

tritonev.co

Для придбання новинки компанія просить 100% передоплату: $5 тисяч відразу і ще $135 тисяч протягом 5 банківських днів.

Triton Model H

Triton Model H

tritonev.co

Triton-EV є підрозділом компанії Triton Solar, заснованої в США індійськими інженерами на чолі з Хіманшу Пателем. Материнська компанія займається розробкою і виробництвом різного електрообладнання та сонячних батарей.

Салон Triton Model H

Салон Triton Model H

tritonev.co

Наскільки успішним буде новий проект Пателя покаже час. У будь-якому випадку, якщо заявлені характеристики стануть реальністю, у Tesla та інших виробників електромобілів з'явиться серйозний конкурент.

Triton Model H

Triton Model H

tritonev.co

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Fisker готує потужний і стильний електричний позашляховик Ocean Force-E.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
нові авто Tesla кросовер позашляховик електромобілі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
грізний---ржу немагу,воистину теляча мова
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Авто Електромобілі

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги