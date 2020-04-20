Triton EV: у Tesla з'явився грізний конкурент

Стартап Triton-EV з Нью Джерсі анонсував проект електричного повнорозмірного позашляховика Model H.

Triton Model H tritonev.co

За даними виробника, восьмимісний SUV зможе долати без зупинки відстань до 700 миль (1126 км). Для цього автомобіль оснастять батареєю ємністю 200 кВтг. Для порівняння, Tesla Model S має запас ходу 627 км.

Triton Model H tritonev.co

Але і це ще не все. Triton Model H отримає 4 електромотора, кожен буде приводити своє колесо, а сумарна потужність цього квартету сягатиме 1500 к.с.

Triton Model H tritonev.co

З таким арсеналом позашляховик зможе розганятися до першої "сотні" за 2,9 секунди, а також буксирувати причіп масою до 7 тонн.

Triton Model H tritonev.co

Для придбання новинки компанія просить 100% передоплату: $5 тисяч відразу і ще $135 тисяч протягом 5 банківських днів.

Triton Model H tritonev.co

Triton-EV є підрозділом компанії Triton Solar, заснованої в США індійськими інженерами на чолі з Хіманшу Пателем. Материнська компанія займається розробкою і виробництвом різного електрообладнання та сонячних батарей.

Салон Triton Model H tritonev.co

Наскільки успішним буде новий проект Пателя покаже час. У будь-якому випадку, якщо заявлені характеристики стануть реальністю, у Tesla та інших виробників електромобілів з'явиться серйозний конкурент.

Triton Model H tritonev.co

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Fisker готує потужний і стильний електричний позашляховик Ocean Force-E.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!