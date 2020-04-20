Triton EV: у Tesla з'явився грізний конкурент

Стартап Triton-EV з Нью Джерсі анонсував проект електричного повнорозмірного позашляховика Model H.
Triton Model H
tritonev.co
За даними виробника, восьмимісний SUV зможе долати без зупинки відстань до 700 миль (1126 км). Для цього автомобіль оснастять батареєю ємністю 200 кВтг. Для порівняння, Tesla Model S має запас ходу 627 км.
Triton Model H
tritonev.co
Але і це ще не все. Triton Model H отримає 4 електромотора, кожен буде приводити своє колесо, а сумарна потужність цього квартету сягатиме 1500 к.с.
Triton Model H
tritonev.co
З таким арсеналом позашляховик зможе розганятися до першої "сотні" за 2,9 секунди, а також буксирувати причіп масою до 7 тонн.
Triton Model H
tritonev.co
Для придбання новинки компанія просить 100% передоплату: $5 тисяч відразу і ще $135 тисяч протягом 5 банківських днів.
Triton Model H
tritonev.co
Triton-EV є підрозділом компанії Triton Solar, заснованої в США індійськими інженерами на чолі з Хіманшу Пателем. Материнська компанія займається розробкою і виробництвом різного електрообладнання та сонячних батарей.
Салон Triton Model H
tritonev.co
Наскільки успішним буде новий проект Пателя покаже час. У будь-якому випадку, якщо заявлені характеристики стануть реальністю, у Tesla та інших виробників електромобілів з'явиться серйозний конкурент.
Triton Model H
tritonev.co
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