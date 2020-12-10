Toyota вивела на ринок інноваційний електроседан і назвала його ціну

У Японії стартував продаж другого покоління воднево-електричного седана Toyota Mirai. Ціни на новинку починається від 68 000 доларів, що приблизно на три тисячі менше, ніж просили за першу генерацію моделі.

Про вихід на ринок нового Mirai Toyota повідомила на своєму офіційному сайті. Водночас характеристики інноваційного електромобіля були розсекречені ще раніше. Нагадаємо, головною відмінністю нового "Мірай" від попередника став збільшений приблизно на 200 км запас ходу – тепер на одній заправці (воднем) седан проїжджає 850 км. Силова установка машини, як і раніше, поєднує в собі водневі паливні елементи, електродвигун і батарею, проте вона стала більш потужною і досконалою.

Toyota Mirai 2021 – зовнішній вигляд autoblog.com

Однак новою стала не тільки начинка. Порівняно зі своїм попередником, який у 2014 році став першим у світі серійним автомобілем на водні, седан нового покоління виглядає не як звичайний гібрид Prius, а як представники бізнес- і преміального сегмента, такі як Toyota Camry або моделі Lexus.

Toyota Mirai 2021 – зовнішній вигляд autoblog.com

З моменту початку виробництва Mirai першого покоління по всьому світу було продано близько 10 000 од. моделі, з яких понад 6000 – в США і ще 3500 – у Японії. Такі скромні цифри стали результатом високих цін, нерозвиненої мережі водневих заправних станцій, а також швидкого розвитку ринку електромобілів. Однак зараз ситуація дещо покращилася, і "Тойота" розраховує на комерційний успіх нового Mirai.

Toyota Mirai 2021 – зовнішній вигляд autoblog.com

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, до кінця цього року уряд Японії має намір затвердити план відмови від продажу бензинових і дизельних автомобілів на користь електромобілів та водневих автомобілів до середини 2030-х років.