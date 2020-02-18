Toyota розкритикувала електромобілі: несподівана заява

У канадському представництві Toyota пояснили, чому електромобілі гірші за гібриди та пояснили об'єктивну перевагу останніх у питаннях впливу на навколишнє середовище.

Крім того, як стало відомо OBOZREVATEL, в компанії розповіли про тонкощі виробництва обох типів електрифікованих автомобілів. Так, представник японського бренду Ларрі Хатчінсон пояснив, що для виробника виготовлення моделей на 100-відсотковій електричній тязі менш раціональний і досить неекологічний процес.

Виробництво повністю електричних авто на зразок Tesla шкодить навколишньому середовищу tesla.com

Так, Хатчінсон розповів, що замість створення літій-іонної батареї для електрокара (середня ємність 60 кВтг) можна виготовити акумулятори на 1,4 кВтг для 42 гібридних Toyota Prius. Без сумнівів, більш ефективний підхід. Говорячи про згубний вплив на навколишнє середовище, така кількість гібридних Toyota зробить приблизно той же "внесок" (мабуть, з урахуванням утилізації), що і 12 виключно електричних авто.

Більш того, менеджер канадського підрозділу нагадав, що гібриди дешевші та набагато зручніші в повсякденній експлуатації. Адже у разі наявності ДВЗ власникові не доведеться переживати про запас ходу свого авто.

Гібриди Toyota є компромісом між бензином та електрикою toyota.com

Думка Toyota з цього приводу є цілком авторитетною, адже японська компанія – найбільш екологічний автовиробник у світі. Це стосується не тільки модельного ряду, де багато гібридів, які, згідно з заявою компанії, знижують викиди парникових газів приблизно на 30%, але і виробничих процесів.

Toyota Prius Plug-in Hybrid можна підзаряджати від мережі toyota.com

Це важливо, адже не секрет, що виготовлення електромобілів – шкідливий для навколишнього середовища захід. У виробництві машини з ДВЗ виявляються набагато безпечнішими. Мабуть, поки в компанії не мають наміру відмовлятися від своєї стратегії.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про улюблений електромобіль українців, виробництво якого зупиняють.

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