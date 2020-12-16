Toyota представила прототип водневої вантажівки для магістральних перевезень

Toyota представила прототип магістрального тягача на водневих паливних елементах нового покоління.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка належить до американського 8-го класу важких вантажівок для магістральних перевезень. За основу для його створення був обраний популярний у "далекобійників" тягач Kenworth T680. А технічну "начинку" взяли від недавно представленого серійного седана Toyota Mirai другого покоління.

Прототип побудований на базі популярного тягача Kenworth T680 global.toyota

Проєкт, що проводиться північноамериканським R&D-центром, спрямований на відпрацювання технології використання водневих паливних елементів Fuel Cell для комерційних перевезень. Тести та випробування прототипу проводитимуться у портах Лос-Анджелеса та Лонг Біч.

Автомобіль оснащений комплектом із шести балонів із воднем, літій-іонною батареєю збільшеної місткості та тягових електродвигунів. У такій конфігурації нове покоління системи Fuel Cell дозволяє долати відстань близько 480 км у разі повного навантаження автопоїзда – 36 тонн.

Автомобіль оснащений комплектом із шести балонів із воднем global.toyota

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що європейські виробники вантажівок мають намір відмовитися від ДВЗ уже до 2040 року, а компанія Hyundai презентувала прототип водневого тягача в стилі арт-деко.