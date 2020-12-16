Toyota представила прототип водневої вантажівки для магістральних перевезень

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
2,4 т.
Toyota представила прототип водневої вантажівки для магістральних перевезень

Toyota представила прототип магістрального тягача на водневих паливних елементах нового покоління.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка належить до американського 8-го класу важких вантажівок для магістральних перевезень. За основу для його створення був обраний популярний у "далекобійників" тягач Kenworth T680. А технічну "начинку" взяли від недавно представленого серійного седана Toyota Mirai другого покоління.

Прототип побудований на базі популярного тягача Kenworth T680

Проєкт, що проводиться північноамериканським R&D-центром, спрямований на відпрацювання технології використання водневих паливних елементів Fuel Cell для комерційних перевезень. Тести та випробування прототипу проводитимуться у портах Лос-Анджелеса та Лонг Біч.

Автомобіль оснащений комплектом із шести балонів із воднем, літій-іонною батареєю збільшеної місткості та тягових електродвигунів. У такій конфігурації нове покоління системи Fuel Cell дозволяє долати відстань близько 480 км у разі повного навантаження автопоїзда – 36 тонн.

Автомобіль оснащений комплектом із шести балонів із воднем

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що європейські виробники вантажівок мають намір відмовитися від ДВЗ уже до 2040 року, а компанія Hyundai презентувала прототип водневого тягача в стилі арт-деко.

СШАНовини автосвітуновиникомерційні автоводеньToyotaелектромобілі