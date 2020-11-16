Toyota представила електровен ProAce Verso Electric

Японська компанія Toyota розширює лінійку електромобілів за рахунок мінівена ProAce Verso Electric.

Про це повідомляє пресслужба виробника. До представленого навесні нинішнього року вантажного фургона ProAce на електротязі тепер додасться пасажирський мінівен. Для новинки будуть доступні дві літій-іонні батареї на вибір – на 50 і 70 кВтг.

Так, версія з 50-кіловатною батареєю має запас ходу до 230 км за циклом WLTP. Модифікація з батареєю на 75 кВтг зможе подолати без зупинки до 330 км. У рух новинку приводить електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.), а крутний момент у 260 Нм доступний безпосередньо після старту. Максимальна швидкість примусово обмежена на позначці 130 км/год.

Батарею розташовано під підлогою, що дозволило зберегти простір салону без змін. Для підзарядки можна використовувати як звичайну побутову мережу, так і потужні (до 100 кВт) швидкісні зарядки.

Лінійка моделей буде запропонована у трьох варіантах довжини (Compact, Medium і Long) та чотирьох версіях (Combi, Shuttle, Family і VIP). Залежно від версії об'єм багажного відділення складає 280, 640 або 1060 літрів за повного завантаження салону. Крім водія ProAce Verso Electric здатний перевозити від 4 до 7 пасажирів.

Салон легко перетворюється з мінівена на вантажний фургон і навпаки. Залежно від батареї вантажопідйомність автомобіля становить від 1,0 (75 кВт) до 1,2 (50 кВт) тонн, а ще ProAce Verso Electric здатний буксирувати причіп масою до 1 тонни.

У списку оснащення новинки є все необхідне для приємної, комфортної та безпечної подорожі від підігріву сидінь до системи безключового доступу в салон і запуску двигуна. Мультимедійна система з 7-дюймовим дисплеєм підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Автомобіль пропонує кілька режимів руху: Eco, Normal і Eco drive. Електрична трансмісія E-toggle має 5 положень: Park/Reverse/Neutral/Drive та Regenerative Braking. Новинка укомплектована фірмовим комплексом активної безпеки Toyota Safety Sense. Він містить численні електронні помічники водія – Pre-Collision System (PCS) з функцією розпізнавання пішоходів, круїз-контроль, систему моніторингу за рухом у смузі (LDA), систему автоматичного управління дальнім світлом (AHB) і функцію розпізнавання дорожніх знаків (RSA). На парковці знадобляться датчики парктроника, камера заднього виду на 180 градусів і система моніторингу сліпих зон.

У дилерів у Європі електричний мінівен Toyota ProAce Verso Electric очікується в першому кварталі майбутнього року. Ціни та специфікації стануть відомі ближче до початку продажів.

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