Toyota представила електрокар у мініатюрі – його довжина всього 2,5 м

Компанія Toyota представила субкомпактний двомісний електромобіль C+pod, довжина якого всього 2,5 метра.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Спочатку автомобіль буде доступний виключно для корпоративних користувачів, місцевих органів управління та різних організацій з метою популяризації електротранспорту. Продажі для звичайних покупців планують почати у 2022 році.

Toyota C+pod має компактні розміри: 2490 x 1290 x 1550 мм global.toyota

Toyota C+pod global.toyota

Toyota C+pod global.toyota

Двомісний електромобіль має компактні розміри (2490 x 1290 x 1550 мм), а колісна база – всього 1780 мм. Під підлогою салону розташовується літій-іонна батарея енергоємністю 9,06 кВтг, яка живить електромотор потужністю 9,2 к.с., встановлений на задній осі.

Двомісний салон виконаний у дусі мінімалізму global.toyota

Завдяки скромним розмірам та легкому кузову, вага машини становить 670-690 кг у залежності від комплектації. Автомобіль отримав незалежну підвіску всіх коліс, а радіус повороту складає всього 3,9 м.

Toyota C + pod global.toyota

Toyota C + pod global.toyota

При повністю зарядженій батареї C+pod здатний подолати до 150 км по циклу WLTP. На зарядку батареї в залежності від мережі потрібно від 5 (200В/16А) до 16 (100В/6А) годин.

На зарядку батареї у залежності від мережі потрібно від 5 до 16 годин. global.toyota

Крім того, автомобіль можна використовувати та як джерело енергії. Його батареї вистачить щоб постачати домогосподарство електроенергією протягом 10 годин.

Toyota C+pod можна використовувати як джерело енергії global.toyota

Для новинки будуть запропоновані кілька кольорів та варіантів оздоблення, а також дві комплектації. C+pod отримав світлодіодну світлотехніку, а також електронні системи допомоги водієві, включаючи систему екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів та велосипедистів.

Для C + pod будуть запропоновані кілька кольорів і варіантів обробки, а також дві комплектації global.toyota

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota готується представити перший електричний кросовер на європейському ринку, а також обіцяє стати першим у світі виробником автомобілів з твердопаливними акумуляторами.