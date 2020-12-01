Toyota повністю розсекретила новий водневий електрокар із запасом ходу 850 км

Компанія Toyota представила водневий електрокар Mirai другого покоління. Раніше автовиробник опублікував фото новинки і першу інформацію про "начинку", а тепер повністю розсекретив її характеристики та анонсував старт продажу.

Як пише прес-служба Toyota, це вже третій публічний показ нового Toyota Mirai – в європейському виконанні. До цього дебютував прототип моделі і серійний варіант для американського ринку. Водночас наголошується, що в плані дизайну європейська версія не відрізняється від попередніх машин.

Toyota Mirai 2021 Toyota

З новим поколінням Toyota Mirai перейшла на глобальну модульну платформу TNGA, точніше на її модернізовану версію TNGA-L. Таке шасі широко використовується японською маркою – воно лежить в основі від міського компакта Yaris до кросовера Highlander. Зі зміною генерацій Mirai перейшов в новий сегмент. Довжина нового Mirai становить 4,975 мм (+85 мм), при колісній базі 2 920 мм (+140 мм), хоча висота седана зменшилася на 65 мм до 1 470 мм. Збільшення розмірів дозволило інженерам не тільки зробити салон більш просторим, але й встановити додатковий водневий бак. Завдяки цьому запас ходу збільшилася приблизно на 30% порівняно з попередником – до 850 км на одній заправці.

Toyota Mirai 2021 Toyota

Японці переглянули внутрішню структуру автомобіля: водневі баки розташовані у формі букви "Т" в підлозі автомобіля, великий бак знаходиться по центру, а два компактних – ззаду. В сумі вони можуть вмістити до 5,6 кг водню (раніше – до 4,6 кг). Також розробникам вдалося домогтися більш низького центру ваги і ідеального балансу між осями 50:50.

Toyota Mirai 2021 Toyota

Електродвигун також був доопрацьований. Тепер він розвиває 180 к.с., що на 19 к.с. більше, ніж раніше. Крім того електроніку автомобіля модернізували під можливість роботи автомобіля в екстремальних температурах – навіть при - 30 градусах за Цельсієм. Вага силової установки був знижений приблизно на 50%. Максимальна швидкість седана становить 175 км/год.

Toyota Mirai 2021 Toyota

Toyota Mirai 2021 Toyota

Toyota Mirai 2021 Toyota

Ціни нового Toyota Mirai теж поки не уточнюються – найімовірніше, вони стануть відомі з моменту появи машини в автосалонах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий Toyota Land Cruiser вийде на півроку раніше, ніж планувалося спочатку. Крім того, нещодавно японська марка показала недорогу альтернативу популярної Camry.