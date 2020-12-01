Toyota повністю розсекретила новий водневий електрокар із запасом ходу 850 км

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
4,9 т.
Toyota повністю розсекретила новий водневий електрокар із запасом ходу 850 км

Компанія Toyota представила водневий електрокар Mirai другого покоління. Раніше автовиробник опублікував фото новинки і першу інформацію про "начинку", а тепер повністю розсекретив її характеристики та анонсував старт продажу.

Як пише прес-служба Toyota, це вже третій публічний показ нового Toyota Mirai – в європейському виконанні. До цього дебютував прототип моделі і серійний варіант для американського ринку. Водночас наголошується, що в плані дизайну європейська версія не відрізняється від попередніх машин.

Toyota Mirai 2021

З новим поколінням Toyota Mirai перейшла на глобальну модульну платформу TNGA, точніше на її модернізовану версію TNGA-L. Таке шасі широко використовується японською маркою – воно лежить в основі від міського компакта Yaris до кросовера Highlander. Зі зміною генерацій Mirai перейшов в новий сегмент. Довжина нового Mirai становить 4,975 мм (+85 мм), при колісній базі 2 920 мм (+140 мм), хоча висота седана зменшилася на 65 мм до 1 470 мм. Збільшення розмірів дозволило інженерам не тільки зробити салон більш просторим, але й встановити додатковий водневий бак. Завдяки цьому запас ходу збільшилася приблизно на 30% порівняно з попередником – до 850 км на одній заправці.

Toyota Mirai 2021

Японці переглянули внутрішню структуру автомобіля: водневі баки розташовані у формі букви "Т" в підлозі автомобіля, великий бак знаходиться по центру, а два компактних – ззаду. В сумі вони можуть вмістити до 5,6 кг водню (раніше – до 4,6 кг). Також розробникам вдалося домогтися більш низького центру ваги і ідеального балансу між осями 50:50.

Toyota Mirai 2021

Електродвигун також був доопрацьований. Тепер він розвиває 180 к.с., що на 19 к.с. більше, ніж раніше. Крім того електроніку автомобіля модернізували під можливість роботи автомобіля в екстремальних температурах – навіть при - 30 градусах за Цельсієм. Вага силової установки був знижений приблизно на 50%. Максимальна швидкість седана становить 175 км/год.

Toyota Mirai 2021
Toyota Mirai 2021
Toyota Mirai 2021

Ціни нового Toyota Mirai теж поки не уточнюються – найімовірніше, вони стануть відомі з моменту появи машини в автосалонах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий Toyota Land Cruiser вийде на півроку раніше, ніж планувалося спочатку. Крім того, нещодавно японська марка показала недорогу альтернативу популярної Camry.

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