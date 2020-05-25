Toyota обзавелася одразу двома електричними кроссоверами

Компанія Toyota продовжує розширювати сім'ю електричних моделей, повідомляє портал E lectricVehicleWeb. У Китаї стартує продаж відразу двох електричних кросоверів.

2021 Toyota C-HR EV electricvehicleweb.in

Перший під ім'ям Toyota C-HR EV буде випускатися на спільному підприємстві GAC-Toyota. "Блізец" під ім'ям Toyota Izoa почне виробляти ще одне спільне підприємство FAW-Toyota.

Завдяки розташуванню батареї під підлогою, центр ваги вдалося знизити, а жорсткість кузова на 20% вище, ніж у звичайного C-HR. Крім того, за словами представників компанії, автомобіль має власні настройки підвіски, поліпшену керованість і кращiй їздовий комфорт.

2021 Toyota C-HR EV electricvehicleweb.in

Батарея енергоємністю 54,3 кВтг забезпечує запас ходу до 400 км по циклу NEDC. Електромотор розвиває потужність 150 кВт (204 к.с.), а крутний момент досягає 300 Нм. Батарея отримала пило і водонепроникний корпус, а нижня частина має антикорозійне покриття. Для забезпечення безпеки і стабільності роботи, елементи батареї та електрообладнання високої напруги забезпечені системою охолодження.

Зовні відрiзнити електричний кросовер можна по іншому оформлення облицювання радіатора, емблемi з синім контуром і новим 17-дюймовим легкосплавним дискам.

2021 Toyota C-HR EV electricvehicleweb.in

У салоні з'явився 4,2-дюймовий дисплей на приладовій панелі, блок управління режимами руху замість звичного важеля КП, а в топових версіях водійське крісло забезпечили електроприводом з 10-ю регулюваннями.

2021 Toyota C-HR EV electricvehicleweb.in

C-HR EV має в своєму арсеналі фірмовий комплекс безпеки і допомоги водієві Toyota Safety Sense, який включає адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі руху, а також функцію автоматичного перемикання дальнього світла.

Вартість електричного кросовера Toyota C-HR EV/Toyota Izoa стартує в Китаї з позначки 225 800 юань ($31600).

Як писав раніше OBOZREVATEL, концерни General Motors і SAIC об'єднай зусилля по випуску компактних міських електромобілів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся