Toyota анонсувала електричний кросовер для Європи

Компанія Toyota поділилася планами створення електричного кросовера для європейського ринку.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Середньорозмірний кросовер Toyota буде використовувати нову електричну платформу e-TNGA. За свої розмірами він буде порівнянний з актуальних поколінням Toyota RAV4. Більш детальна інформація стане відома у найближчі місяці. На даному етапі компанія представила стилізований силует майбутнього кроссовера та поділилася деталями архітектури платформи.

Середньорозмірний кросовер Toyota буде використовувати нову електричну платформу e-TNGA newsroom.toyota.eu

Нова модульна платформа Toyota e-TNGA дозволить створювати електромобілі різних розмірів за рахунок комбінації одного або двох електромоторів, а також різної кількості батарейних модулів. Це дозволить варіювати довжину, ширину, висоту та колісну базу автомобілів. Також платформа e-TNGA дозволяє створювати моделі з переднім, заднім або повним приводом.

Нова модульна платформа Toyota e-TNGA дозволить створювати електромобілі різних розмірів newsroom.toyota.eu

Компанія ніині працює над 6 моделями електромобілів різних типів та класів, у тому числі за участю інших японських автовиробників. Перша модель на платформі e-TNGA вже розроблена та готується до виробництва. Серійний випуск буде здійснюватися на новітньому заводі Toyota ZEV в Японії. У планах компанії представити до 2025 року 60 нових електрифікованих моделей, а також довести обсяг продажів таких автомобілів до 5,5 мільйона примірників щорічно.

Раніше повідомляв OBOZREVATEL, що влада Японії хочуть заборонити продаж в країні автомобілів з бензиновими і дизельними ДВЗ, а компанія Toyota презентувала водневий електромобіль з запасом ходу 850 км.