Toyota анонсувала електричний кросовер для Європи

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
1,7 т.
Toyota анонсувала електричний кросовер для Європи

Компанія Toyota поділилася планами створення електричного кросовера для європейського ринку.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Середньорозмірний кросовер Toyota буде використовувати нову електричну платформу e-TNGA. За свої розмірами він буде порівнянний з актуальних поколінням Toyota RAV4. Більш детальна інформація стане відома у найближчі місяці. На даному етапі компанія представила стилізований силует майбутнього кроссовера та поділилася деталями архітектури платформи.

Середньорозмірний кросовер Toyota буде використовувати нову електричну платформу e-TNGA

Нова модульна платформа Toyota e-TNGA дозволить створювати електромобілі різних розмірів за рахунок комбінації одного або двох електромоторів, а також різної кількості батарейних модулів. Це дозволить варіювати довжину, ширину, висоту та колісну базу автомобілів. Також платформа e-TNGA дозволяє створювати моделі з переднім, заднім або повним приводом.

Нова модульна платформа Toyota e-TNGA дозволить створювати електромобілі різних розмірів

Компанія ніині працює над 6 моделями електромобілів різних типів та класів, у тому числі за участю інших японських автовиробників. Перша модель на платформі e-TNGA вже розроблена та готується до виробництва. Серійний випуск буде здійснюватися на новітньому заводі Toyota ZEV в Японії. У планах компанії представити до 2025 року 60 нових електрифікованих моделей, а також довести обсяг продажів таких автомобілів до 5,5 мільйона примірників щорічно.

Раніше повідомляв OBOZREVATEL, що влада Японії хочуть заборонити продаж в країні автомобілів з бензиновими і дизельними ДВЗ, а компанія Toyota презентувала водневий електромобіль з запасом ходу 850 км.

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