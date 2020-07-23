Tesla звинуватила Rivian у всіх смертних гріхах

Провідний виробник електромобілів, компанія Tesla, звинуватила американську фірму Rivian в підкупі співробітників і крадіжці інтелектуальної власності, повідомляє Bloomberg.

За словами представників Tesla, четверо колишніх співробітників компанії при переході на роботу в Rivian раскрилі секретну конфіденційну інформацію. Також в Tesla підозрюють ще як мінімум двох своїх колишніх співробітників в аналогічній діяльності.

Електромобілі Tesla. фото: tesla.com

"Передача конфіденційної інформації Tesla при переході до нового роботодавця незаконна та ризикована, – йдеться в позові, поданому в суд штату Каліфорнія в Сан-Хосе. Така поведінка може розглядатися тільки з однією метою – для задоволення конкурентних інтересів нового роботодавця".

Нагадаємо, що Rivian, інвесторами якої є такі відомі компанії як, Amazon.com, T. Rowe Price, BlackRock і Ford, відкинула звинувачення. Компанія заявила, що вимагає, щоб всі нові співробітники підтвердили, що "вони не використовували і не будуть використовувати інтелектуальну власність колишніх роботодавців в Rivian".

Стартап Rivian був заснований в 2009 році випускником Массачусетського технологічного інституту Р. Джей Скарінджем. У компанії працює 2400 співробітників, які працюють на підприємствах компанії в Каліфорнії, Мічігані і Іллінойсі. Нещодавно Rivian спростував повідомлення про те, що планує перевести свою штаб-квартиру і виробництво в Силіконову долину, де знаходиться Tesla.

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Rivian, яка залучила майже $6 млрд, планує почати виробництво свого повністю електричних позашляховика R1S і пікапа R1T до середини 2021 року. Компанія обіцяє, що запас ходу електрокара становитиме понад 400 миль (644 км), а вартість авто складе близько 70000 доларів.

Електромобілі Rivian – позашляховик R1S і пікап R1T. фото: rivian.com

Також у компанії Rivian вже є замовлення на виготовлення 100 тисяч електричних розвізних фургонів для служби доставки компанії Amazon, виробництво яких намічено на майбутній рік. Протягом 7 років компанія працювала над "скейтборд" -платформою для електромобілів, яка включає двигун, акумулятор і керуючу електроніку. Цю платформу планувалося продавати для інших автовиробників.

Нагадаємо, що раніше Tesla подала в суд на колишніх співробітників за те, що вони нібито передали комерційні секрети китайським компаніям Xpeng Motors і Zoox Inc. у Силіконовій долині.

У новому позові компанія Ілона Маска назвала себе "метою номер один для Rivian в плані отримання інформації" і розповіла, що Rivian найняв 178 колишніх екс-співробітників Tesla, причому близько 70 з них перейшли в Rivian безпосередньо з Tesla.

Електромобілі Tesla. фото: tesla.com

У свою чергу в Rivian назвали позов необгрунтованими і "таким, що суперечать культурі, духу і корпоративної політиці компанії".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla готує оновлення для флагманських моделей Model S і Model X.