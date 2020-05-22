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22 травня • оновлено в 18:56
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Tesla знову позаду: Geely показала новий електромобіль

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У Tesla багато потенційних суперників. Але сьогодні саме Geometry – дочірній бренд Geely і Volvo – здається справжньою загрозою Тесла. Представлена вже друга модель електромобіля.

Компактний кросовер Geometry C, про який ми нещодавно розповідали першу інформацію, побудований на платформі першої моделі Geometry A, яка вже продається. Компанія навіть планує продавати китайські електромобілі в Європі, тому ми з інтересом чекаємо. Чим же здивує новий кросовер?

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

global.geely.com

Незважаючи на молодість імені на тлі світового автопрому, електрокари бренду знаходять свій унікальний стиль. Новий електричний кросовер схожий на споріднений седан, але виглядає коротшим і вищим. Колісна база в 2700 мм у автомобілів однакова.

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

global.geely.com

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

global.geely.com

На відміну від моделі А (163 к.с. і 250 Нм), новий С отримав більш потужний мотор з віддачею 204 к.с. і 310 Нм крутного моменту. Базова батарея ємністю 52 кВтг забезпечить запас ходу 400 км, а блок на 62 кВтг запропонує 550 км.

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Головний суперник нового Geometry C – Tesla Model Y, у якого спостерігаються серйозні проблеми з якістю. Ймовірно, компанія Джилі посилить свій натиск в сегменті електромобілів за допомогою нового бренду. На це навіть натякає пропуск в алфавіті: моделі А і С вже існують. Напевно в компанії вже розробляють Geometry B.

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

global.geely.com

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

Новий кросовер Geely Geometry C 2021

global.geely.com

Про ціни на кросовер С можна судити по седану, який пропонують в Китаї від $31 000. Новинка виявиться трохи дорожчою. За топову модифікацію з 62-кіловатною батареєю можуть запросити близько $40 000.

Електромобіль Geely Geometry А

Електромобіль Geely Geometry А

global.geely.com

Новий Geely Geometry C буде змагатися з Tesla Model Y

Новий Geely Geometry C буде змагатися з Tesla Model Y

tesla.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про нову наднадійну батарею General Motors, завдяки якій концерн планує зробити революцію в світі електромобілів і забезпечити пробіг в 1 600 000 км.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Geely кросовер китайський автомобіль електромобілі нові авто авто
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