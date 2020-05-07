Tesla знову опинилася в центрі скандалу

Сергій Іванов Електромобілі 14:14, 7.05.2020

Компанія Tesla недавно почала модифікувати блоки управління мультимедіа в своїх старих моделях.

Хакер GreenTheOnly виявив, що виставлені на продаж електронні модулі містять конфіденційні дані користувача.

Tesla Model S
tesla.com

В рамках програми модернізації Tesla пропонує замінити електроніку на нову. Зокрема, моделі Tesla Model S і Model X, виготовлені до березня 2018 року і оснащені системою управління мультимедіа MCUv1 і інформаційно-розважальним екраном, можуть бути модифіковані. Власникам пропонується встановити поліпшені модулі MCUv2, які використовуються на сучасних Model S і Model X.

Виявилося, що старі блоки управління мультимедіа, заміна яких проводилася через офіційні сервісні центри Tesla, виставлені на продаж в інтернеті. GreenTheOnly недавно придбав серію цих старих модулів і знайшов особисті дані колишніх користувачів, включаючи адреси, збережені паролі, списки викликів і адресних книг, а також іншу персональну інформацію.

Старі блоки управління мультимедіа виставлені на продаж в інтернеті.
ebay.com

Як старі блоки управління виявилися в продажу і чому в сервісних центрах Tesla не видалiли персональні дані, залишається загадкою. Автовиробник поки не дав ніяких коментарів з цього приводу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, автомобілі Tesla розчарували своєю якістю

Коментувати
Авто Електромобілі

Дивіться також

Офіційно: Зеленський видав указ про призначення Саакашвілі

Зеленський знає правду про своє оточення, у його голові зріє план – Кошовий

Депутату СН стало стыдно за логотип ЗЕ: это и есть итог года

У Швеції, яка відмовилася від карантину, відзвітували про "жахливу" кількість жертв COVID-19

"Два диктатори розділили Європу": країни Балтії звинуватили СРСР в окупації після Гітлера