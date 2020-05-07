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7 травня • оновлено в 18:42
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Tesla знову опинилася в центрі скандалу

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Компанія Tesla недавно почала модифікувати блоки управління мультимедіа в своїх старих моделях.

Хакер GreenTheOnly виявив, що виставлені на продаж електронні модулі містять конфіденційні дані користувача.

Tesla Model S

Tesla Model S

tesla.com

В рамках програми модернізації Tesla пропонує замінити електроніку на нову. Зокрема, моделі Tesla Model S і Model X, виготовлені до березня 2018 року і оснащені системою управління мультимедіа MCUv1 і інформаційно-розважальним екраном, можуть бути модифіковані. Власникам пропонується встановити поліпшені модулі MCUv2, які використовуються на сучасних Model S і Model X.

Виявилося, що старі блоки управління мультимедіа, заміна яких проводилася через офіційні сервісні центри Tesla, виставлені на продаж в інтернеті. GreenTheOnly недавно придбав серію цих старих модулів і знайшов особисті дані колишніх користувачів, включаючи адреси, збережені паролі, списки викликів і адресних книг, а також іншу персональну інформацію.

Старі блоки управління мультимедіа виставлені на продаж в інтернеті.

Старі блоки управління мультимедіа виставлені на продаж в інтернеті.

ebay.com

Як старі блоки управління виявилися в продажу і чому в сервісних центрах Tesla не видалiли персональні дані, залишається загадкою. Автовиробник поки не дав ніяких коментарів з цього приводу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, автомобілі Tesla розчарували своєю якістю

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
авто новини хакери Tesla електромобілі
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