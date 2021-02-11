Tesla за $25 тисяч будуть робити у Китаї та продавати по всьому світу

Компанія Tesla має намір організувати виробництво в Китаї бюджетного електромобіля вартістю $25 тисяч та продавати його по всьому світу.

Про це повідомляє портал Carscoops. Tesla обнародувала чергові амбітні плани по захопленню світового панування на ринку електромобілів. Компанія має намір створити і організувати випуск на заводі в Китаї нового бюджетного електромобіля вартістю $25 тисяч.

Вперше керівник компанії Ілон Маск розповів про електромобіль за $ 25000 ще в вересні 2020 року

Вперше керівник компанії Ілон Маск оприлюднив свої плани ще у вересні 2020 року. На думку бізнесмена, поява новинки очікується в середині нинішнього десятиліття. Однак, джерела на підприємстві в Китаї повідомляють, що новинка може з'явиться вже у наступному році.

В інтерв'ю китайському агентству Xinhua Net, президент Tesla China Том Чжу (Tom Zhu) підтвердив глобальні плани, які передбачають створення дешевої моделі та будівництва дослідницького центру у Шанхаї. Це буде перший центр такого типу за межами США. З його допомогою Tesla China зможе здійснювати повний цикл робіт зі створення нових моделей. Дослідницький центр почне працювати до кінця поточного року, а до його складу увійдуть більше 20 різних лабораторій.

"Ми маємо намір спроектувати та почати виробництво оригінальної моделі у Китаї та продавати її по всьому світу. Власний дослідний центр стане відправною точкою у реалізації цих планів", – коментує Том Чжу.

Поки Tesla за $25 тисяч знаходиться на ранній стадії, тому деталі проекту поки не відомі. Передбачається, що автомобіль отримає кузов хетчбек та розділить платформу з Model 3. Також очікується, що модель отримає нову батарею з 4680 осередків.

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