Tesla вже близька до батареї, розрахованої на 1,6 млн км пробігу

Компанія Tesla веде активну роботу над батареєю, яка буде якіснішою, дешевшою і ресурсною за сучасні аналогів. Нещодавно виробник запатентував технологію, яка наближає його до появи такого акумулятора.

Зокрема, Тесла розробила для електромобільних елементів живлення новий "метод синтезу нікель-кобальт-алюмінієвих електродів" в рамках процесу літиювання. Його основна особливість – новий підхід до нагрівання цих електродів, при якому утворюється менша кількість небажаних домішок під час хімічної реакції і підвищуються електрохімічні властивості самих матеріалів.

fossbytes.com

Саме такий принцип дозволяє уникнути утворення літієвого субстрату, що, в свою чергу, призводить до скорочення забруднень, уповільнює деградацію та істотно продовжує життя батареї. При таких умовах батарея здатна витримати 4000 циклів зарядки/розрядки, при цьому її термін служби буде дорівнює приблизно 1 млн миль пробігу (1,6 млн км). Для розуміння, літій-іонні акумулятори, які використовуються в більшості електромобілях на даний час, розраховані, як правило, на 1000 циклів заряду/розряду і приблизно 480-800 тис. км пробігу.

teslarati.com

У самому патенті описується наступний принцип роботи, при якому вдається отримати монокристалічні нікель-кобальт-алюмінієві (NCA) електроди: спочатку елементи живлення нагріваються до такого рівня температури, при якому виникає зростання монокристалів, потім батарею нагрівають вдруге, але вже до меншої температури . При цьому вже під час первинного нагріву встановлюється змінене співвідношення літію до інших металів – воно якраз і обмежує утворення домішок.

Саме такий підхід і дозволив інженерам створити монокристалічний катод, що не містить домішок, завдяки якому з'явиться можливість випускати більш живучі батареї. Крім того, NCA-електроди дадуть Tesla можливість домогтися рівної або навіть більшої енергетичної щільності, ніж у традиційних нікель-магній-кобальтових (NMC) елементів.

З повним текстом (мовою оригіналу) можна ознайомитися на сайті Teslarati.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що для електромобілів створили батарею, розраховану на запас ходу в 2000 км.

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