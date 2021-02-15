Tesla відкриє виробництво в Індії

Американський виробник електромобілів Tesla має намір побудувати новий завод в індійському штаті Карнатака.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на уряд штату. Поява нових виробничих потужностей є частиною програми глобальної активності Tesla.

Минулого місяця виробник електромобілів заснував підрозділи Tesla Motors India та Energy Private Limited у Бенгалуру, столиці штату Карнатака. Крім того, за інформацією одного з топчиновників уряду штату, у Бенгалуру буде розташовуватися й сучасний дослідницький центр Tesla.

Варто також відзначити, що Ілон Маск неодноразово ділився у своєму твітері про плани щодо бізнесу в Індії. Зокрема, в грудні минулого року керівник Tesla підтвердив інформацію про передбачуваний вихід на індійський ринок у 2021 році.

Tesla Is Preparing for a Robust Entry into India 🇮🇳 , a Multi-Billion Dollar Markethttps://t.co/P2J4YAoy5b — Tesmanian.com (@Tesmanian_com) January 13, 2021

Індія має намір знизити свою залежність від викопних джерел енергії і скоротити шкідливі викиди в атмосферу. Але поки ці процеси гальмуються через відсутність інвестицій в розвиток інфраструктури та екологічні технології. За даними Reuters індійський уряд планує залучити виробників електричних батарей і виділить на ці цілі державну субсидію у розмірі 46 млрд доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla має намір організувати виробництво в Китаї бюджетного електромобіля вартістю $ 25 тисяч і продавати його по всьому світу. Крім того, в Шанхаї вже почалося будівництво дослідницького центру. З його допомогою Tesla China зможе здійснювати повний цикл робіт зі створення нових моделей. Дослідницький центр почне працювати до кінця поточного року, а до його складу увійдуть більш ніж 20 різних лабораторій.