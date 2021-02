Tesla відкриє виробництво в Індії

Американський виробник електромобілів Tesla має намір побудувати новий завод в індійському штаті Карнатака.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на уряд штату. Поява нових виробничих потужностей є частиною програми глобальної активності Tesla.

Минулого місяця виробник електромобілів заснував підрозділи Tesla Motors India та Energy Private Limited у Бенгалуру, столиці штату Карнатака. Крім того, за інформацією одного з топчиновників уряду штату, у Бенгалуру буде розташовуватися й сучасний дослідницький центр Tesla.

Варто також відзначити, що Ілон Маск неодноразово ділився у своєму твітері про плани щодо бізнесу в Індії. Зокрема, в грудні минулого року керівник Tesla підтвердив інформацію про передбачуваний вихід на індійський ринок у 2021 році.

Tesla Is Preparing for a Robust Entry into India 🇮🇳 , a Multi-Billion Dollar Markethttps://t.co/P2J4YAoy5b