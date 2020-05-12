Tesla так не вміє: запас ходу 800 км для китайського електромобіля

Новий китайський електромобіль Weltmeister Maven може стати кращим електрокаром у світі. Заявлений запас ходу складає 800 км. Для порівняння, Tesla поки досягла показника в 600 км.
Концепт Weltmeister Maven, розроблений китайською компанією WM Motor, демонструє напрям, в якому буде виконаний серійний електрокар. Очікується, що виробнича модель буде виглядати майже так само.
Новий електромобіль Weltmeister Maven
wm-motor.com
Цікаво, що новий Weltmeister ні на кого не схожий. У дизайні передньої частини є щось від кросовера Jaguar I-Pace, але дизайнери, швидше за все, не ставили такої мети. На чолі кута перебувала аеродинаміка, яка допомагає збільшити запас ходу. Коефіцієнт лобового опору складає Сх=0,23. Не рекорд, але цифра дійсно невелика.
Помітно невелику схожість з Jaguar I-Pace
jaguar.com
Цього вдалося домогтися не тільки завдяки плавному дизайну кузова, але і відмові від зовнішніх дзеркал. Їх замінили на технологічні камери, які можуть складатися всередину передніх крил. Також помітні складні ручки дверей. Цей елемент напевно дістанеться конвеєра, камери – поки питання.
Новий електромобіль Weltmeister Maven
wm-motor.com
Новий електромобіль Weltmeister Maven
wm-motor.com
Інтер'єр виглядає дуже футуристично і точно сильно зміниться на шляху до виробництва. Незвичайние кермо та прозорий дисплей виглядають технологічно і дорого. Виробничий варіант китайського електромобіля з'явиться в наступному році.
Новий електромобіль Weltmeister Maven
wm-motor.com
Новий електромобіль Weltmeister Maven
wm-motor.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, Tesla Model 3 потрапила в неприємну ситуацію: у нового електрокара відвалилося кермо прямо під час руху.
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