Tesla створила найшвидший електромобіль. Історія успіху і фото попередників

Нова Tesla Model S – найшвидший серійний електромобіль у світі з розгоном до 100 км/год за 2 секунди. Максимальна швидкість – 320 км/год. Важко повірити, що все це можливо в сімейному гетчбеку.

AutoOboz згадав ранні моделі Tesla, які дозволили компанії зарекомендувати себе і як слід розлютити представників автобізнесу. Опустивши деякі спірні моменти "бізнесу в стилі Tesla", розглянемо коротку історію невеликого модельного ряду американської компанії.

З цього електрокара почалася історія бренду як повноцінного автовиробника. Тобто, не зовсім. На розробку повного циклу в компанії грошей не було. Тому купівля готової машини виявилася більш вигідним рішенням. Залишалося тільки знайти компанію, яка готова продати свої напрацювання недорого.

Змучений кризами і збитками британський Lotus – відповідний кандидат. Tesla придбала ліцензію на компактний спорткар Elise. Машину трохи допрацювали, змінили дизайн та оснастили електричною силовою установкою. У 2008 році перший "повноцінний" електромобіль Tesla вирушив у продаж.

Спортивна машина – не той транспорт нового часу, який багато хто очікував побачити як повсякденний електрокар. Але такий формат також дозволив виправдати високу вартість, яка перевищила 100 000 доларів за базову модифікацію. Мовляв, машина для ентузіастів. Хай там як, Roadster зумів звернути на Tesla необхідну увагу.

У 2009 році на Міжнародному автосалоні у Франкфурті з'явилася Tesla Model S. Навіть дивно, що через більш ніж 10 років ми все ще говоримо про неї, як про сучасну машину. Справжній ветеран автопрому! Але 2009 року модель показали в статусі концепту.

У серійне виробництво електромобіль вирушив тільки 2012 року. Звісно, від початкового варіанта серійний зразок трохи відрізнявся зовні, але ідея залишилася – створити великий, практичний автомобіль для сім'ї практично будь-якого розміру для щоденної експлуатації в різних погодних умовах.

Усе вийшло, але дорожнеча нікуди не поділася. Електромобіль надійшов у продаж за ціною від $95 000. Проте модель виявилася дуже популярною і подарувала Tesla масу шанувальників.

Популярність кросоверів здавалася неминучою. Тому одночасно із запуском Model S 2012 року компанія показала концепт преміального SUV – Tesla Model X. У виробництво автомобіль вирушив 2015 року.

За традицією, прототип зовні змінився на шляху до конвеєру, проте головна "фіча" залишилася – "крила сокола". Задні двері піднімаються вгору – незвичайне рішення для сімейного автомобіля. Але тепер Tesla швидше продає імідж і стиль, електромобілі бренду давно перестали бути просто машинами.

Очікувалося, що з появою Model 3 компанія запропонує покупцям дуже доступний електрокар. Ілон Маск дражнив цінником у $30 000. Однак 2016 року модель вирушила на ринок майже за $50 000. Лише нещодавно ціну вдалося скинути до початкових планів, але тільки з урахуванням державної субсидії. Наприклад, у США, без пільг машина коштує понад $36 000. Проте саме Model 3 зробила продукцію Tesla дійсно масовою.

Після Model 3 компанія вирішила повторити трюк із кросовером. Так 2019 року з'явилася Tesla Model Y, яку досить важко відрізнити від "трійки" зовні і всередині. Проте "міські позашляховики" продаються краще за інші автомобілі. Тому сьогодні Model Y є найбільш популярним продуктом автомобілебудівного підрозділу Tesla – саме цю модель покупці замовляють найчастіше.

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