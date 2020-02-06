Tesla проти Nissan: думки українців розділилися

Електромобілі Tesla на українському ринку завоювали нову вершину. При цьому лідер сегменту електрокарів – Nissan Leaf – може поступитися своїми позиціями.

У січні продажі електромобілів в Україні збільшилися на третину в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року. Як повідомляє УкрАвтопром, за перший місяць 2020-го наші автомобілісти купили 587 електрокарів.

Електромобілі Тесла посилили свої позиції в Україні tesla.com

З цієї кількості близько 37% зайняв постійний лідер серед EV в Україні – гетчбек Nissan Leaf (216 примірників). Цікаво, що і раніше слідом за ним розташовувалася Tesla. Але тепер американські електромобілі зайняли друге, третє і четверте місця всією своєю лінійкою – сумарно Tesla Mosel S, Model 3 і кросовер Tesla Model X були продані в кількості 133 шт., що склало близько 23% січневого ринку.

Звісно, розрив між Ніссан і Тесла ще є, але він скорочується. Більш того, з огляду на популярність електромобілів Tesla, яка росте навіть незважаючи на досить високу ціну авто, ці американські EV можуть почати домінувати в Україні.

Українським лідером електромобілів залишається б/у Ніссан Ліф nissan-global.com

П'яте місце в загальному заліку з 5,5% ринку і 32 проданими примірниками зайняв Chevrolet Bolt. При цьому в цілому в Україні більшою популярністю продовжують користуватися б/у електромобілі в порівнянні з новими. Старі EV у січні зайняли 94% ринку проти 92% в минулому році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ринок електромобілів стає дедалі більшим.

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