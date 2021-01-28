Tesla презентувала найдинамічніший автомобіль у світі

Американська компанія Tesla представила оновлений флагманський седан Model S.

Про це повідомляється на сайті виробника. Автомобіль, що веде свій родовід з 2012 року, трохи змінився зовні, отримав абсолютно новий інтер'єр та значно поліпшив свої технічні характеристики.

Зовні оновлену модель можна дізнатися з інших бамперах, нової світлотехніки, стильним колісним дискам, а також відсутності хромованих молдингів. В цілому зовнішність машини стала більш агресивною.

У салоні сталася справжня революція. Перше, що кидається у очі – штурвал замість звично "бублика". Вертикальний 17-дюймовий центральний дисплей замінили на горизонтальний, аналогічного розміру та роздільною здатністью 2200х1300.

Вся оперативна інформація для водія виводиться на 12,3-дюймовий цифровий щиток приладів. У ніші під центральною консоллю з'явилися дві бездротові зарядки для смартфонів та роз'єми USB-C.

Для задніх пасажирів пропонується персональний 8-дюймовий сенсорний дисплей, розташований між спинками передніх крісел.

Салон став просторіше за рахунок нових задніх сидінь. У списку опцій з'явилися трьохзонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, а передні отримали ще й функцію вентиляції.

Але найважливіші зміни приховані від сторонніх очей. Йдеться про нову технічну "начинку". Зокрема, електрокар отримав нову більш надійну батарею, а на зміну топової версії Performance прийшли дві нові – Plaid і Plaid+. Вони оснащуються трьома новими електромоторами, які вже випробували на Model 3. Сумарна потужність версії Plaid досягає 1020 к.с., а Plaid+ має у своєму арсеналі понад 1100 "коней".

З таким арсеналом Plaid здатний розганятися до 100 км/год за 1,99 секунди, а Plaid+ може виконати цю операцію ще швидше. Чверть милі (402 метри) зі стартом з місця Plaid долає за 9,3 секунди, а Plaid+ менш ніж за 9 секунд. На сьогоднішній день жоден серійний автомобіль у світі не може похвалитися такою приголомшливою динамікою розгону. Максимальна швидкість топових версій обмежена на позначці в 200 миль/год (322 км /год).

Базова версія, що отримала назву Long Range має запас ходу 662 км, а до "сотні" розганяється за 3,1 с. Plaid без зупинки здатна проїхати 628 км, а Plaid+ зможе подолати відстань до 837 км.

У США оновлена Tesla Model S пропонується у версії Long Range за $74490, за Plaid просять не менше $114490, а топова Plaid+ обійдеться мінімум в $134490.

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