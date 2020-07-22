Tesla працює над секретним проєктом Palladium

У компанії Tesla працюють над секретним проєктом під назвою Palladium, в рамках якого будуть створені нові більш досконалі електрокари Model S і Model X.

Tesla Model S. Фото: tesla.com

За даними порталу Electrek проєкт передбачає будівництво нових виробничих ліній із випуску оновлених версій Model S і Model X. Наскільки суттєві зміни очікують седан і кросовер, поки не ясно, але з урахуванням раніше оприлюднених Ілоном Маском планів, конкурентів очікують довгі безсонні ночі.

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Передбачається, що в рамках проєкту на електромобілях дебютують нові більш потужні акумуляторні батареї й електродвигуни, які стануть основою для майбутніх версій Plaid на базі Model S і Model X.

Tesla Model Х. Фото: tesla.com

Як уже раніше повідомлялося, новинки отримують силову установку з трьома двигунами, яка відрізняється від нинішньої двомоторної більшою продуктивністю й ефективністю. Раніше на тестах був помічений прототип Tesla в тримоторній конфігурації, яка забезпечувала седану Model S потужність 722 к.с. і 931 Нм крутного моменту.

Tesla Model S в тримоторній конфігурації на тестах на Нюрбургринзі. Фото: electrek.co

Ми вже розповідали, що Tesla анонсувала акумулятор із ресурсом до 1,6 мільйона кілометрів. Через коронавірус презентацію вже кілька разів переносили і тепер вона запланована на 22 вересня.

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Не виключено, що Model S отримає більш ефектну зовнішність, оскільки востаннє рестайлінг проводився в 2016 році. Поки ж актуальна версія Model S Long Range Plus здатна подолати без зупинки відстань близько 650 кілометрів, а кросовер Model X, що дебютував у 2015 році в топовій версії має запас ходу близько 410 км.

Tesla Model S. Фото: tesla.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla пропонує взяти новий електромобіль за $4500.