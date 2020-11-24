Tesla потрапила в ДТП: на швидкості 160 км/год: батареї розлетілися на десятки метрів

Віталій Сазонов Електромобілі 18:00, 24.11.2020

У США на минулих вихідних відбулася одна з найжорсткіших аварій за участю Tesla. Водій седана Model 3 не впорався з керуванням автомобілем на швидкості 160 км/год і вилетів з дороги, скоїв зіткнення з декількома перешкодами. Машина виявилася розламаною навпіл, а акумулятори тягової батареї розкидало на кілька десятків метрів.

Як повідомляє Motor1, катастрофа сталася в Корваллісі, штат Орегон. На фото ДТП видно, що від автомобіля практично нічого не залишилося – такими були наслідки зіткнення з двома деревами і стовпом рекламного щита.

Залишки "Тесли" після ДТП
Motor1

Водночас крім самого електрокара постраждали прилеглі будинки – осколками від елементів живлення "Тесли" у них повибивало вікна. Крім того, було завдано шкоди водопостачанню споруд, їх зруйнувало колесо, що відлетіло від Model 3

Батареї, які розкидало при ударі
Motor1
Один з акумуляторів, який був встановлений в батареї електрокара
Motor1

Що ж стосується водія, він залишився цілий і неушкоджений. Поліція встановила, що власник "Тесли" знаходився в стані сильного наркотичного сп'яніння. Його заарештували.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 17-річний блогер розбив автомобіль за 2,8 млн євро. Це був ексклюзивний гіперкар Pagani, який належав його батькові.

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