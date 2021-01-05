Американські копи поповнили автопарк Tesla

Поліцейське управління в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк, додало Tesla Model Y у свій автопарк.

Про це розповіли представники департаменту поліції Гастингса-на-Гудзоні на своїй сторінці у Facebook. Вони з гордістю повідомили, що це "перший Model Y, оснащений ліхтарями, сиренами та радіо для використання поліцією у країні (а може, і у світі)".

Tesla Model Y для служби у поліції отримав все необхідне обладнання facebook.com/HastingsPD

Автомобіль оснащений спеціальною системою світлової сигналізації та освітлення CenCom Core від компанії Whelen з функціями автоматизації та віддаленого під'єднання. Варто зазначити, що цей Model Y не використовуватиметься для патрулювання, а надійде на службу в детективний підрозділ. Це пов'язано з ефективністю електромобіля та запасом ходу, оскільки у патрульних машин зовсім інший алгоритм роботи, з частими прискореннями та роботою на граничних режимах.

Автомобіль оснащений спеціальною системою світлової сигналізації та освітлення CenCom Core від компанії Whelen facebook.com/HastingsPD

На думку керівництва поліцейського управління Гастингса-на-Гудзоні, за 5 років експлуатації електромобіля економія на бензині складе $8525. На перший погляд, це невелика сума, але в межах величезного автопарку поліції по всій країні такий досвід може бути дуже корисним.

За 5 років експлуатації електромобіля економія на бензині складе $8525 tesla.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, поліція Мексики отримала для своїх патрулів український електротранспорт, а Tesla Cybertruck поповнить парк поліції Дубая.