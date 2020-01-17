Tesla показала новий електромобіль, який не буде випущено

Компанія Tesla ледь встигла почати виробництво свого найбільш дешевого електромобіля Tesla Model 3 в Китаї, як Ілон Маск задумався про нове авто. Зображення прийдешньої новинки вже в мережі!

Як з'ясував OBOZREVATEL, показаний електромобіль (назва моделі поки не розкривається) уособлює можливості безпосередньо китайського проєктно-дослідницького центру, який Ілон Маск планує створити.

Нова Tesla Model ? (назва невідома) буде виглядати так. Чи ні?.. tesla.com

Цікаво, що повністю розроблені в Піднебесній електромобілі Тесла стануть глобальними моделями, які будуть представлені на ринках багатьох країн. Первістком стане модель, зображена на ескізі.

Судячи з малюнка, перед нами компактний гетчбек – трьох- або п'ятидверний, кузов якого коротший за Тесла Модел 3. При цьому в профіль авто нагадує компактний кросовер Tesla Model Y, очевидна схожість з 3 і Y є і в передній частині. Саме тому можна зробити висновок, що нова модель насправді буде виглядати зовсім по-іншому. Чому?

Кросовер Tesla Model Y все ще неможливо придбати tesla.com

Справа в тому, що той самий електрокрос Model Y все ще не надійшов у продаж. У компанії планують випустити модель на ринок в 2021 році, хоча ніяких гарантій немає і запуск в черговий раз може бути відкладено на пізніший термін. До того ж, представлений нещодавно пікап Tesla Cybertruck нібито також пообіцяли відправити в продаж в наступному році. Але одночасний запуск двох моделей компанія Tesla просто не подужає.

Електричний пікап Tesla Cybertruck – новітня модель компанії tesla.com

Новини У Росії Tesla Cybertruck уже покрився іржею

Більш того, необхідно щось придумати з Tesla Roadster 2.0 і вантажівкою Tesla Semi, ринковий дебют яких начебто маячить в найближчій перспективі. Знову ж, точні терміни невідомі. У цій ситуації поява п'ятої нової моделі Тесла, у всякому разі найближчим часом, є не дуже доречною обставиною. Саме тому її дизайн здається виконаним на швидку руку, і коли над моделлю почнуть роботу, її зовнішність зміниться. Адже навіть тепер дизайну, який фактично продемонструвала Model 3, виповнилося 4 роки. Надалі він тільки продовжить застарівати.

Вперше дизайн Tesla Model 3 продемонстрували в 2016 році tesla.com

Зараз Tesla як автовиробник, здається, відчуває себе непогано. Показане зображення – не фактичним дизайн новинки (до того ж в компанії вміють зберігати зовнішність автомобілів до самої прем'єри), а скоріше ілюстрація приблизних намірів компанії на тлі підйому і оптимістичного погляду на власне майбутнє. Безсумнівно, якщо Тесла зуміє домогтися сталого успіху, нових моделей буде тільки більше. Але спершу варто дочекатися старту продажів анонсованих електромобілів.

Багато хто вже і забув про футуристичну вантажівку Tesla Semi tesla.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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