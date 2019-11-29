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30 листопада • оновлено в 11:12
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Tesla напружилася: Audi покращила свій електромобіль

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Audi e-tron 2020 модельного року продемонстрував підвищений запас руху, якого вдалося досягти завдяки важливим технічним покращеням.

Як стало відомо OBOZREVATEL, електричний кросовер Audi e-tron quattro тепер пропонує покупцям можливість проїхати 436 км на одній зарядці, що на 25 км перевищує попередній результат в рамках європейського сертифікату WLTP.

Електромобіль Audi e-tron оновили для 2020 модельного року

Електромобіль Audi e-tron оновили для 2020 модельного року

audi.com

Інженери домоглися поліпшених показників завдяки переналаштуванню ефективності витрат заряду. Допрацювали систему охолодження силової установки і поліпшили гальмівні механізми, що дозволило знизити втрати енергії.

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Електрокросс Audi e-tron став відчутно ефективнішим

Електрокросс Audi e-tron став відчутно ефективнішим

audi.com

Крім того, передній мотор, який не використовується під час слабких навантажень, тепер може повністю відключатися від системи для ще більш економічної витрати енергії. У такий спосіб топовий електромобіль "Ауді" e-tron 55 quattro з батареєю на 95 кВтг пропонує підвищений запас руху.

Усередині електрокар e-tron quattro безпомилково впізнається як Audi

Усередині електрокар e-tron quattro безпомилково впізнається як Audi

audi.com

Однак оновлення торкнулося і базового кросовера Audi e-tron 50 quattro. Блок ємністю 71 кВтг тепер пропонує 336 км замість колишніх 299 км. Для порівняння, найдешевша Tesla Model X здатна подолати 528 км. Водночас найпотужніша модифікація через підвищене енергоспоживання пропонує менше – 490 км.

Останнім часом Tesla Model X отримала безліч нових конкурентів

Останнім часом Tesla Model X отримала безліч нових конкурентів

tesla.com

Дані для американських електромобілів наведені відповідно до методики Агентства з охорони довкілля США (EPA). Ці цифри максимально наближені до реальних умов експлуатації. Проте Audi здатна як слід налякати своїх суперників, адже інженери компанії, як виявилося, здатні підвищити ефективність електромобілів навіть без збільшення ємності батарей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі кросовер Audi Tesla новини
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
тесла не напряглась.тесле пох.она занимается своими делами.и тесла была ПЕРВАЯ чего уже никогда не будет у других марок .они всегда будут только вторые.
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