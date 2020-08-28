Tesla на автопілоті врізалася в поліцейську машину. Фото ДТП
Водій електромобіля Tesla Model S в США влаштував потрійне ДТП, врізавшись в поліцейське авто і машину дорожнього патруля. Електрокар рухався в режимі автопілоту.
За інформацією Electrek, власник Model S зізнався, що повністю довірив управління електромобілю. Tesla пропонує покупцям використовувати систему автопілоту, проте нагадує про те, що водій повинен контролювати ситуацію, стежити за дорогою і бути готовим будь-якої секунди взяти керування на себе.
Замість цього порушник розслабився і дивився кіно на смартфоні. Model S врізалася в поліцейський автомобіль на узбіччі, той в свою чергу в'їхав в патрульну машину. У ДТП ніхто не постраждав. Винуватця звинуватили в декількох порушеннях ПДР.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про систему повноцінного автопілота Tesla, яку готують в компанії.