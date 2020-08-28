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Tesla на автопілоті врізалася в поліцейську машину. Фото ДТП

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Електромобілі
2,8 т.
Водій електромобіля відволікся на смартфон під час ДТП

Водій електромобіля відволікся на смартфон під час ДТП.

Водій електромобіля Tesla Model S в США влаштував потрійне ДТП, врізавшись в поліцейське авто і машину дорожнього патруля. Електрокар рухався в режимі автопілоту.

За інформацією Electrek, власник Model S зізнався, що повністю довірив управління електромобілю. Tesla пропонує покупцям використовувати систему автопілоту, проте нагадує про те, що водій повинен контролювати ситуацію, стежити за дорогою і бути готовим будь-якої секунди взяти керування на себе.

Замість цього порушник розслабився і дивився кіно на смартфоні. Model S врізалася в поліцейський автомобіль на узбіччі, той в свою чергу в'їхав в патрульну машину. У ДТП ніхто не постраждав. Винуватця звинуватили в декількох порушеннях ПДР.

Швидше за все, Tesla Model S не підлягає відновленню.

Швидше за все, Tesla Model S не підлягає відновленню. Фото: electrek.co

Порушник в'їхав в поліцейський автомобіль.

Порушник в'їхав в поліцейський автомобіль. Фото: electrek.co

Раніше OBOZREVATEL розповідав про систему повноцінного автопілота Tesla, яку готують в компанії.

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