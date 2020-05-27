Tesla Model X спробували зарядити за допомогою велосипеда

Tesla Model X – великий електричний кросовер. Але він також здатний далеко заїхати порівняно з іншими електромобілями. Правда, заряд у певний момент закінчиться. Чи допоможе велосипед?

Звісно, двоколісний транспортний засіб можна просто дістати з багажника і вже на ньому вирушити в дорогу з порятунку навколишнього середовища. Але на фінському телебаченні вирішили провести експеримент: чи вистачить енергії, що виробляється від велосипеда, для зарядки Тесла?

Tesla Model X зарядили за допомогою велосипедів скриншот відео

Фактично йдеться про просту динамо-машину. Не секрет, що з її допомогою дійсно можна виробити електроенергію, але важлива ефективність роботи та обсяг. Тому до зарядки під'єднали відразу дев'ятьох велосипедистів!

Tesla Model X зарядили за допомогою велосипедів скриншот відео

Що з цього в результаті вийшло? За 20 хвилин експерименту вдалося поповнити запас ходу Tesla Model X на 2 км. Результат здається недостатньо розкішним, але це рекорд, адже нічого подібного ніхто ще не робив.

Tesla Model X зарядили за допомогою велосипедів скриншот відео

Так, щоб у цьому темпі повністю зарядити кросовер Тесла з запасом ходу 490 км, буде потрібно більше ніж 81 година, а з 565 км – приблизно 94 години.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше показував дуже практичну модель Tesla, яку виробник поки не поспішає відправляти на конвеєр.