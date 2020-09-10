Tesla Model X отримала найнебезпечнішого суперника

Кросовер Lucid Project Gravity – новий електромобіль, який складе конкуренцію Tesla Model X в сегменті великих SUV.

Після презентації седана Lucid Air виробник розсекретив на перших офіційних зображеннях модель Project Gravity. Правда, назва поки робоча – серійний електрокар буде назватися по-іншому.

На перших офіційних фото Lucid Project Gravity можна побачити багато деталей. Фото: Lucid

Незважаючи на те, що фото сильно затемнені, основні висновки вже можна зробити. Новинку виконали в стилі вже показаного седану з простими і лаконічними лініями кузова та елегантним силуетом. Ззаду помітні ліхтарі, які виконані у вигляді суцільної світлодіодної смуги.

На зображенні показали ефектну задню оптику. Фото: Lucid

На даху помітно додатковий багажник. Цей елемент може виявитися частиною концепту, але, можливо, виробник таким чином натякає на лінійку особливих аксесуарів для серійного кросовера.

Очікується, що новий Lucid отримає той же комплект елементів живлення ємністю 113 кВтч, що і седан Air.

Виробник зробив акцент на спеціальному багажнику для даху. Фото: Lucid

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