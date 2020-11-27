Tesla Model S з пробігом 365 000 км: власник розповів про витрати за 4 роки експлуатації

Один з американських власників Tesla Model S, Шон Мітчелл з Денвера, штат Колорадо, США, проїхав на електрокарі більше 300 000 км за чотири роки. По грошах експлуатація йому обійшлася як половина вартості самого авто.

Власним досвідом про експлуатацію "ески" Мітчелл поділився у своєму блозі на YouTube – Sean Mitchell. Американець купив Tesla Model S з батареєю 60 кВтг у 2016 році, і це був вживаний екземпляр – 2013 рік випуску з пробігом близько 25 750 кілометрів. За машину він заплатив близько 53 000 доларів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Tesla Model S. Teslarati

За словами Шона, за 4 роки експлуатації і приблизно 340 000 км пробігу (зараз на одометрі "Тесли" 365 тис. км) він витратив на авто 26 649 доларів. Найменша частина цієї суми була витрачена на зарядку – 7 747 доларів США, що склало всього 29,1% від загальних витрат. Періодичне технічне обслуговування за цей період "потягнуло" на 9 192 доларів або 34,5% від загальних витрат, а найдорожчими були позапланові ремонтні роботи – 9 709 доларів або 36,4% від загальних витрат. Відповідно, кілометр шляху на Tesla Model S коштував всього 0,07 долара.

Tesla Model S Шона. Скріншот відео

З моменту купівлі 2016 році автомобілю було потрібно декілька відвідувань для обслуговування або ремонту, щоправда, велика частина робіт була виконана безкоштовно. Наприклад, в 2018 році по гарантії була замінена батарея, причому офіційний сервіс поставив блок більшої місткості – на 75 кВтгодзамість 60 кВтгод. Також через два роки після придбання електромобіля треба було серйозне втручання в передню підвіску, однак тут вже власник платив зі своєї кишені – 2 536 доларів. Крім того, автомобілю змінювали лобове скло, але на подив воно обійшлося дешевше, ніж заміна гальмівних дисків і колодок – 250 доларів проти 439 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Tesla відчутно підняла ціни на свої електромобілі в Європі. В середньому машини подорожчали на 5-6 тис. євро.