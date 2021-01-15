Tesla Model S схрестили з 55-річним Volkswagen

Каліфорнійська фірма Zelectric показала 55-річний VW Microbus на агрегатах Tesla.

Про це повідомляють на сайті компанії. Майже 10 років фірма Zelectric займається створенням електричних рестомодів на базі раритетних моделей VW та Porsche.

Основою для проєкту став Volkswagen T1 Samba Bus 1966 року zelectricmotors.com

Черговим проєктом ентузіастів із Каліфорнії став 7-місний мікроавтобус VW 1966 року, який переробили на екологічно чистий автомобіль для повсякденного використання. Машина пройшла повний курс реставрації та має такий вигляд, немов щойно зійшла з конвеєра у Вольфсбурзі. Її головна відмінність від інших таких мікроавтобусів у тому, що замість опозитного бензинового мотора у задній частині кузова встановили електричні компоненти від електромобіля Tesla.

На місці звичного ДВС електромотор потужністю 115 кВт zelectricmotors.com

Від седана Model S автомобіль успадкував батарею з водяним охолодженням ємністю 32кВтч та 115-сіловаттний (156 к.с.) електромотор. Механічну 4-ступінчасту коробку передач зберегли від оригінальної моделі. З таким арсеналом мікроавтобус здатний долати приблизно 145 км із максимальною швидкістю 160 км/год.

Мікроавтобус здатний долати приблизно 145 км із максимальною швидкістю 160 км/год. zelectricmotors.com

У процесі роботи над машиною вона отримала модернізовані підвіску і гальмівну систему. Заряджати батарею можна від побутової мережі з напругою 110 і 220 В, а в русі батарею підживлює система рекуперації енергії гальмування.

Заряджати батарею можна від побутової мережі з напругою 110 і 220 В zelectricmotors.com

Для багажу на даху передбачено багажник, а світлотехніку повністю виконано на світлодіодах.

На даху передбачено додатковий багажник zelectricmotors.com

Передні вікна можна відкрити для вентиляції салону zelectricmotors.com

Салон оформлений у двоколірній гамі та прикрашений декоративними панелями з полірованого алюмінію. Розважати водія та пасажирів буде аудіосистема з головним пристроєм Alpine та акустикою Focal. У холодну пору року салон обігріватиме електрична "грубка". Також у машині є кілька USB-портів та розеток на 12V.

Салон оформлено у двоколірній гамі та прикрашено декоративними панелями з полірованого алюмінію zelectricmotors.com

Водій зможе контролювати заряд батареї за допомогою спеціального датчика на приладовій панелі, змінивши традиційний датчик палива, а на паркінгу допоможе камера заднього вигляду.

Водій зможе контролювати заряд батареї за допомогою спеціального датчика на "класичній" приладовій панелі zelectricmotors.com

Попереджати пішоходів про свою появу електромобіль буде за допомогою спеціального звукового генератора (PSW), причому, відтворений ним звук відрізняється під час руху вперед та назад.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, аналогічний проєкт електричного мікроавтобуса підготували майстри комерційного підрозділу "Фольксваген". В автомобілі, який отримав назву e-BULLI, вони використовували компоненти від сучасних електромобілів марки.