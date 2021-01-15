Tesla Model S схрестили з 55-річним Volkswagen

Каліфорнійська фірма Zelectric показала 55-річний VW Microbus на агрегатах Tesla.

Про це повідомляють на сайті компанії. Майже 10 років фірма Zelectric займається створенням електричних рестомодів на базі раритетних моделей VW та Porsche.

Черговим проєктом ентузіастів із Каліфорнії став 7-місний мікроавтобус VW 1966 року, який переробили на екологічно чистий автомобіль для повсякденного використання. Машина пройшла повний курс реставрації та має такий вигляд, немов щойно зійшла з конвеєра у Вольфсбурзі. Її головна відмінність від інших таких мікроавтобусів у тому, що замість опозитного бензинового мотора у задній частині кузова встановили електричні компоненти від електромобіля Tesla.

Від седана Model S автомобіль успадкував батарею з водяним охолодженням ємністю 32кВтч та 115-сіловаттний (156 к.с.) електромотор. Механічну 4-ступінчасту коробку передач зберегли від оригінальної моделі. З таким арсеналом мікроавтобус здатний долати приблизно 145 км із максимальною швидкістю 160 км/год.

У процесі роботи над машиною вона отримала модернізовані підвіску і гальмівну систему. Заряджати батарею можна від побутової мережі з напругою 110 і 220 В, а в русі батарею підживлює система рекуперації енергії гальмування.

Для багажу на даху передбачено багажник, а світлотехніку повністю виконано на світлодіодах.

Салон оформлений у двоколірній гамі та прикрашений декоративними панелями з полірованого алюмінію. Розважати водія та пасажирів буде аудіосистема з головним пристроєм Alpine та акустикою Focal. У холодну пору року салон обігріватиме електрична "грубка". Також у машині є кілька USB-портів та розеток на 12V.

Водій зможе контролювати заряд батареї за допомогою спеціального датчика на приладовій панелі, змінивши традиційний датчик палива, а на паркінгу допоможе камера заднього вигляду.

Попереджати пішоходів про свою появу електромобіль буде за допомогою спеціального звукового генератора (PSW), причому, відтворений ним звук відрізняється під час руху вперед та назад.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, аналогічний проєкт електричного мікроавтобуса підготували майстри комерційного підрозділу "Фольксваген". В автомобілі, який отримав назву e-BULLI, вони використовували компоненти від сучасних електромобілів марки.