Tesla Model 3 з Китаю здивувала поганою безпекою

Tesla Model 3 вважається досить безпечним і міцним автомобілем. Але складані на китайському заводі електромобілі дивують своєю низькою якістю.

В ході китайських краш-тестів C-NCAP електромобілі Тесла місцевого складання піддали суворим випробуванням. Машина погано показала себе при фронтальному зіткненні – Model 3 набрала всього 11,5 балів з 30.

Tesla Model 3 з Китаю погано впоралася з краш-тестом c-ncap.org

Основний момент, що насторожує – подушка безпеки водія, яка погано спрацювала і не змогла захистити від травм. Також у експертів з'явилися питання до захисту пішоходів. Конструкція капоту виявилася небезпечною для голови людини – близько 11,4 балів з 25.

Tesla Model 3 з Китаю погано впоралася з краш-тестом c-ncap.org

Удар ззаду автомобіль витримав добре, з бічними ушкодженнями і ударом даху впорався ще краще. В цілому результати краш-тесту китайської Tesla Model 3 виявилися набагато гіршими в порівнянні з електрокаром американського виробництва.

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В компанії дуже поспішали, щоб скоріше розпочати складання Model 3 в КНР та запропонувати автомобіль за привабливою ціною. Ймовірно, постраждав контроль якості. Тепер необхідно дослідити конструкцію і попрацювати над недоліками.

Tesla Model 3 Tesla

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