Tesla готує до прем'єри 7-місний кросовер

Компанія Tesla почне виробництво довгоочікуваної 7-місної модифікації свого компактного кросовера Model Y.

Про це повідомляє портал Carscoops. Випуск новинки буде організовано в листопаді нинішнього року, а перші клієнти отримають модель на початку грудня.

Від 5-місної модифікації новинка відрізняється двома додатковими кріслами, розташованими в багажнику. Завдяки високій стелі виробник обіцяє досить вільного місця як для ніг, так і для голів пасажирів. Опційний ряд сидінь обійдеться покупцям у додаткові $3000.

Раніше компанія вже пропонувала подібну опцію для Model X і Model S. Зокрема, в Model S два додаткових місця розташовані проти ходу, але низька підлога забезпечує достатньо місця для ніг навіть в найпотужнішій модифікації Model S Plaid.

Поява новинки, – не єдина хороша новина про Model Y. Раніше в Tesla підтвердили, що на заводі в Берліні будуть виробляти оновлену версію Model Y з більш продуктивними батареями.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla випустить народний електрокар за $25000.