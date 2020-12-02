Tesla готова до злиття з іншими автовиробниками

Компанія Tesla зацікавлена в злитті з іншими автовиробниками. Поки можливих союзників у цьому питанні у фірми Ілона Маска немає, але якщо таке питання стане, вона готова розглядати варіанти.

Про це глава "Тесли" Ілон Маск заявив в інтерв'ю підприємцю-мільярдерові, главі видавничого дому Axel Springer Матіасу Дёпфнеру, пише TechCrunch. Інтерв'ювер запитав у Маска, чи не розглядає Tesla можливість покупки одного з конкурентів, враховуючи, що ринкова вартість компанії вже становить понад 500 мільярдів доларів, на що Маск відповів:

"Ми б точно не стали йти шляхом ворожого поглинання. Однак, якщо хтось вважає, що об'єднання з Tesla було б гарною ідеєю, ми, безумовно, поговоримо".

Ілон Маск TechCrunch

Відзначимо, що зараз Tesla демонструє найвищий рівень ринкової капіталізації серед всіх автовиробників – майже 550 млрд доларів. Для порівняння, капіталізація Toyota (2 позиція в списку) становить 190 млрд, а Volkswagen (замикає ТОП-3) – 94,2 млрд.

Наразі Tesla випускає чотири електрокара: ліфтбек Model S, кросовери Model X і Model Y, а також седан Model 3. Через два роки компанія має намір вивести на світовий ринок також пікап Cybertruck.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL :