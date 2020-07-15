Tesla допомогла знайти злодіїв, які вночі викрали Porsche

Електромобілі Tesla оснащені декількома зовнішніми камерами відеоспостереження, які активуються автоматично в разі виявлення поблизу підозрілої активності.

Tesla автоматично записала відео, завдяки якому вкрадений автомобіль вдалося швидко знайти. Фото: twitter.com/josejacas

В іспанському муніципалітеті Бенікасім вночі два зловмисники намагалися вкрасти класичний Porsche 911. Власне, їм це вдалося, але злодії не помітили спостереження. Поруч опинилася Tesla, яка все побачила та записала пригоду на відео.

Система Sentry Mode, якою оснащено всі сучасні електромобілі Тесла, насамперед розроблялася як інструмент самозахисту електрокара. Проте камери починають відеозапис щоразу, коли автомобіль розпізнає рух поряд.

Злодії Porsche думали, що їх ніхто не бачить. Фото: twitter.com/josejacas

Вкрадений Porsche знайшли в місті Ла-Еліана сусіднього округу, а злочинців поліція вже розшукує.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, електромобіль Tesla Model 3 розсипався на частини під впливом дощу.