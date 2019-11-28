Першим покупцем Tesla Cybertruck в Україні стане чиновник: хто він. Фото

Пікап Tesla Cybertruck – новітній електромобіль американського виробника. Перший покупець з України вже заявив про себе.

Про попереднє замовлення електричного пікапа в своєму Facebook заявив колишній мер Новодністровська Чернівецької області Руслан Панчишин. Своєю радістю ексчиновник поділився з підписниками.

Tesla Cybertruck викликав справжній ажіотаж

До посту Панчишин додав скриншот, який підтверджує замовлення. Наразі перший внесок становить 100 доларів, які має заплатити кожен охочий придбати електричний пікап Tesla Cybertruck Ілона Маска.

Повна ж вартість моделі складає майже 40 тис. дол – українець замовив базову модифікацію. В цьому разі електромобіль отримає один мотор, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,5 с.

Акумуляторна батарея стандартної версії забезпечить майже 400 км запасу руху на одному заряді. Завдовжки Tesla Cybetruck 5885 мм, завширшки – 2027 мм, а висота дорівнює 1905 мм. Варто зазначити, автомобіль справді великий.

Пікап Tesla Cybertruck буде виглядати дуже незвично на українських дорогах tesla.com

Однак коли покупці отримають свої машини – невідомо. Повністю викупити замовлення можна буде не раніше, ніж у 2021 році. Точні ж терміни виробництва не визначені. Спершу потрібно налагодити конвеєрну збірку кросовера Tesla Model Y, якого багато покупців досить зачекалися.

Покупці спершу мають отримати перші екземпляри Tesla Model Y tesla.com

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