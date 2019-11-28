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29 листопада • оновлено в 11:13
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Tesla Cybertruck поповнить парк поліції Дубая

2.8т
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Поліція Дубая замовила для своїх потреб електричний пікап Tesla Cybertruck.

Про це повідомляється на сторінці в Твіттері вартових правопорядку Дубая. В інтерв'ю Arabian Business генерал-майор поліції Дубая Абдулла Халіфа Аль-Маррі розповів, що Tesla Cybertruck патрулюватиме туристичні райони міста, як-от Бурдж-Халіфа, бульвар шейха Мухаммеда бен Рашида, Джумейра Біч Резиденс і Ла Мер. Новинка прибуде до ОАЕ наприкінці 2021 року.

Tesla Cybertruck Dubai Police

Tesla Cybertruck Dubai Police

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Передбачається, що автомобіль буде мати максимальну комплектацію – з трьома електромоторами. За словами Ілона Маска, така версія обійдеться покупцям в 69900 доларів. З таким арсеналом пікапу на розгін до 100 км/год знадобиться менш ніж 3 секунди, а запас руху обіцяють щонайменше 800 км.

Нагадаємо, що в поліції Дубая використовується велика кількість ексклюзивних суперкарів, як-от Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Bugatti Veyron, Ferrari FF і Lamborghini Aventador. До речі, зовсім недавно поліцейський автопарк поповнила ще одна швидкохідний новинка – 640-сильний Mercedes-AMG GT 63 S.

Як писав раніше OBOZREVATEL, італійські карабінери отримали в своє розпорядження партію японських позашляховиків.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
ОАЕ Дубай
Теги
електромобілі Tesla Suzuki Aston Martin Bentley Bugatti Ferrari Lamborghini Mercedes-Benz пікап
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