Tesla Cybertruck поповнить парк поліції Дубая

Поліція Дубая замовила для своїх потреб електричний пікап Tesla Cybertruck.

Про це повідомляється на сторінці в Твіттері вартових правопорядку Дубая. В інтерв'ю Arabian Business генерал-майор поліції Дубая Абдулла Халіфа Аль-Маррі розповів, що Tesla Cybertruck патрулюватиме туристичні райони міста, як-от Бурдж-Халіфа, бульвар шейха Мухаммеда бен Рашида, Джумейра Біч Резиденс і Ла Мер. Новинка прибуде до ОАЕ наприкінці 2021 року.

Tesla Cybertruck Dubai Police twitter.com

Передбачається, що автомобіль буде мати максимальну комплектацію – з трьома електромоторами. За словами Ілона Маска, така версія обійдеться покупцям в 69900 доларів. З таким арсеналом пікапу на розгін до 100 км/год знадобиться менш ніж 3 секунди, а запас руху обіцяють щонайменше 800 км.

شرطة دبي - 2020 року - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 - Dubai Police شرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 26 листопада 2019 р

Нагадаємо, що в поліції Дубая використовується велика кількість ексклюзивних суперкарів, як-от Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Bugatti Veyron, Ferrari FF і Lamborghini Aventador. До речі, зовсім недавно поліцейський автопарк поповнила ще одна швидкохідний новинка – 640-сильний Mercedes-AMG GT 63 S.

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