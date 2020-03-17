Tesla Cybertruck перетворили на поліцейський електромобіль і швидку

Електромобіль Tesla Cybertruck після своєї прем'єри наробив багато шуму. Пів мільйона потенційних покупців вже чекають на свої машини. А що з комунальними підприємствами та бізнесом?

За задумом Ілона Маска, електричний пікап Тесла повинен вирушити у продаж наступного року. Хтось вважає, що цього не станеться ніколи, інші впевнені, що на шляху до конвеєра Тесла Кібертрак сильно зміниться і вже не буде виглядати так радикально.

Може, таксі? Швидко, практично і безшумно leasefetcher.co.uk

Хай там як, на пікап як автомобіль різних служб ми можемо поглянути вже зараз. Яким же може бути Tesla Cybertruck? Загинайте пальці: швидка допомога, поліція, таксі, дорожня служба, берегова охорона, доставка піци та навіть королівська пошта! Останнє актуально для Сполученого Королівства.

Королівська поштова служба, відмінно, спасибі leasefetcher.co.uk

У кожному випадку електропікап отримав відповідне забарвлення. Разом ці машини виглядають досить кольорово. А деяким довелося пережити серйозні модифікації кузова. Не кажучи вже про додаткову світлотехніку, мигалки з сиренами та інше навісне обладнання.

Підготовлений для бездоріжжя Тесла Кібертрак знадобиться береговій охороні leasefetcher.co.uk

Tesla Cybertruck в поліції! Але доведеться трохи почекати... leasefetcher.co.uk

Електрична швидка допомога – дуже символічно leasefetcher.co.uk

Що ж, залишилося дочекатися серійного виробництва Tesla Cybertruck. Впевнені, поліцейські департаменти багатьох країн точно зацікавляться цим електромобілем.

Великий пікап, нехай електричний, повинен працювати в дорожній службі leasefetcher.co.uk

Доставка піци теж може здійснюватися за допомогою Cybertruck. Чи ні?.. leasefetcher.co.uk

Електропікап Tesla Cybertruck може бути яким завгодно. Залишилося дочекатися серійного виробництва tesla.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, помічений в Україні пікап Tesla Cybertruck виявився підробкою.

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