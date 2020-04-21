Tesla Cybertruck можна буде втопити без наслідків

Електричний пікап Tesla Cybertruck з'явиться на дорогах у кращому випадку в 2022 році. Здається, громадськість почала втрачати інтерес до новинки, тому Ілон Маск знову нашумів.

У своєму Твіттері підприємець відповів на питання про водоплавні здібності Кібертраку. Один з користувачів написав про свої захоплення – полювання та риболовлю, – зазначивши, що іноді доводиться перетинати водойми. Відповідь на питання, чи здатний електропікап Тесла робити подібні речі, був дивовижним.

Пікап Tesla Cybertruck tesla.com

Ілон Маск відповів, що машина навіть зуміє плавати "якийсь час". Дуже цікаво. Авжеж, це схоже на рекламне інсценування. Як і всілякого разу, коли хтось в соцмережах передбачає в тій чи іншій мірі божевільні функції нових моделей Tesla, а Маск все це помічає з коментарями в стилі "ви вгадали!"

Ілон Маск каже, що Cybertruck зможе плавати. Подивимося скріншот діалогу в Twitter

Більш невідповідного автомобіля для полювання, риболовлі та інших туристичних експедицій годі й шукати. Але, погодьтеся, вміння плавати – унікальна маркетингова фішка для одного з найбільш епатажних електромобілів сучасності.

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Але про незвичайні обіцянки Ілона Маска ніхто не згадає, коли новий електрокар вирушить на ринок і традиційно розчарує покупців якістю складання та небезпекою самозаймання. Щоб переконатися в цьому або зворотному, доведеться дочекатися серійного виробництва, запланованого на наступний рік.

Новий Tesla Cybertruck позиціонують як авто для активного відпочинку tesla.com

Раніше OBOZREVATEL показував новий електричний позашляховик, який здається більш цікавою пропозицією, ніж продукція Тесла.

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