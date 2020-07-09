Tesla без водія: Ілон Маск заявив про готовність технології

Американський компанія Tesla "дуже близька" до досягнення технології автономного водіння 5 рівня. Про це заявив керівник компанії Ілон Маск на конференції в Шанхаї.

"Я повністю впевнений, що 5-й рівень або, по суті, повністю автономне управління стане реальністю, і я думаю, що це станеться дуже швидко", – сказав Маск в своєму відеозверненні на відкритті щорічної Всесвітньої конференції по штучному інтелекту (WAIC) в Шанхаї. "Я впевнений, що вже в цьому році ми зможемо закінчити підготовку базових функцій автопілота 5 рівня".

Автовиробники і технологічні компанії, включаючи Alphabet, Waymo і Uber Technologies, інвестують мільярди в розвиток автономного водіння. Однак потрібен час, щоб технологія була готова до використання, а суспільство повністю довіряло автомобілів з автономним керуванням.

Tesla Model S. Фото: tesla.com

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В даний час Tesla випускає автомобілі, оснащені електронними системами, що дозволяють мінімізувати участь водія в процесі управління. Також, компанія розробляє нові технології для підвищення продуктивності бортових комп'ютерів.

За даними аналітиків, тільки за минулий місяць компанія Tesla реалізувала близько 15 тисяч седанів Model 3 в Китаї. Крім того, за рівнем ринкової капіталізації вона обігнала колишнього лідера серед автомобілебудівників, компанію Toyota.

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