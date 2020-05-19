Tesla, бережися: електрокар Xiaomi вже у виробництві

Не секрет, що Xiaomi крім мобільних телефонів виробляє безліч продукції. Тепер компанія взяла участь в розробці дуже серйозного електромобіля, який може перемогти Tesla.
Про Xpeng P7 світ знає вже давно. Незвичайний електричний седан, який за розмірами можна порівняти з Tesla Model S, виходить на ринок і з 19 травня вирушив у виробництво. Отже, незабаром ці китайські електромобілі з'являться на дорогах.
Китайський електромобіль Xpeng P7
xiaopeng.com
Китайський електромобіль Xpeng P7
xiaopeng.com
Можна припустити, що у нового Xpeng P7 буде багато покупців. Новинка пропонує відмінні характеристики. У базовій версії електрокар оснащений одним електромотором на задній осі потужністю 263 к.с. і пропонує розгін до 100 км/год за 6,7 с. Але є і більш потужна повнопривідна модифікація.
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Другий електромотор встановлено спереду. Сумарна віддача становить 424 к.с., а розгін до 100 км/год скорочується до 4,3 с. Також на вибір доступні батареї різної ємності, які забезпечують запас ходу 568 км і 706 км.
Китайський електромобіль Xpeng P7
xiaopeng.com
Китайський електромобіль Xpeng P7
xiaopeng.com
Варто відзначити дизайн Xpeng P7, адже автомобіль демонструє унікальний стиль і нікого не копіює. Виглядає елегантно і в міру агресивно з деяких ракурсів. Простий і лаконічний інтер'єр вийшов дуже сучасним. Горизонтальні лінії створюють строгий стиль, а великий монітор на передній панелі виконує роль центру керування другорядними функціями автомобіля.
Салон Xpeng P7
xiaopeng.com
Купити новий електромобіль Xpeng поки зможуть тільки китайські покупці. Ціна відмінна – від 32 до 48 тисяч доларів. Не виключено, що в подальшому Р7 вийде на глобальний ринок, щоб битися з електромобілями Тесла не тільки в Піднебесній, де американська компанія вже побудувала власний завод і активно набирає обертів. Найближчим часом варто очікувати активізації китайських компаній на цьому тлі.
Китайський електромобіль Xpeng P7
xiaopeng.com
Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про неймовірний вибух електромобіля в Китаї, через який на станції зарядки згоріло кілька машин.
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