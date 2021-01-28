Tesla б'є рекорди продажів

Компанія Tesla продовжує стрімко збільшувати продажі, а бестселером за підсумками останнього кварталу минулого року став кросовер Model Y.

Про це повідомляє портал Cross-Sell. Попит на кросовери й позашляховики настільки високий, що деякі виробники відмовляються від своєї легкої лінійки. Підтвердження цієї тенденції відчула на собі та компанія Tesla.

У четвертому кварталі минулого року продажі електромобілів марки виросли у Каліфорнії на 63%, насамперед завдяки кросоверу Model Y. До того ж, за даними аналітиків Cross-Sell, покупці віддали перевагу цю модель більш дешевому седану Model 3. Зокрема, реєстрації останнього становили в четвертому кварталі близько 7000 машин, в той час як Model Y досягли позначки 11500. Це склало приблизно половину всіх продажів Tesla в штаті.

Загалом 2020 рік став знаковим для компанії Ілона Маска, яка зуміла істотно наростити обсяги продажів, передусім за рахунок своїх "бюджетних" електрокарів Model 3 м Model Y.

За даними аналітиків, у половині американських штатів на частку Model Y припала половина всіх продажів марки в четвертому кварталі минулого року. Проте вже в найближчому майбутньому компанія зіткнеться зі зростанням конкуренції з боку інших автовиробників, які активно розвивають напрямок електротранспорту. Наприклад, електричний кросовер Audi e-tron вже став за підсумками року найбільш продаваним електромобілем у Норвегії, а у США його продажі склали близько 5000 примірників.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на заводі Tesla виявили нові загадкові моделі, а в Італії з Tesla Model S зробили з двома дверима кабріолет.