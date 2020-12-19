Таксист поділився досвідом роботи на електромобілі Tesla

Водій таксі Tesla Model 3 з Нью-Йорка поділився своїм досвідом роботи на електромобілі. Чоловікові сподобалися технологічні "фішки" машини, а ось запас ходу викликав нарікання. Особливо до "далекобійності" машини є претензії в холодну пору року.

Про особливості роботи на електрокарі Тесла таксист на ім'я Рамі розповів ютуберу Сему Шефферу. Нещодавно блогер мав можливість покататися на електричному таксі і поспілкуватися з його водієм. Виявилося, що Tesla Model 3 – єдиний такий автомобіль, який працює в таксопарку Нью-Йорка. У Рамі була можливість їздити на будь-якому іншому звичному автомобілі, тому самому Ford Crown Victoria, проте він захотів щось особливе, тому зробив свій вибір на користь моделі каліфорнійського виробника, пише Carscoops (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

В цілому машиною таксист задоволений, але є нюанси Скріншот відео

Водночас додаткова плата за ексклюзивність з пасажирів не стягується – у Рамі такі самі тарифи (фіксовані), як і в інших таксистів.

Водій зізнався, що найбільше йому подобається в "Теслі" камери, які встановлені по периметру автомобіля. Вони виводять картинку на великий екран, завдяки чому Рамі може постійно стежити за тим, що відбувається навколо нього (йдеться про унікальну систему Sentry Mode – так званий режим вартового, яким оснащується тільки електрокари Tesla Model 3 і Model Y).

А ось недоліки такого автомобіля в таксі водій пов'язує із зарядкою. За словами Рамі, на заповнення запасу ходу електрокара в 386 км у нього йде одна година (судячи з усього, заряджається машина на фаст-чарджерах, з огляду на настільки швидкий час зарядки). Однак взимку пробіг машини падає до 129 км, чого явно не вистачає для роботи.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий електромобіль з Китаю оснастили батарей з ресурсом 2 000 000 км пробігу. Також в Польщі визначилися з місцем, де будуватимуть завод під випуск своїх перших електрокарів.