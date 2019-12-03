Такого у Tesla точно немає: американці показали розкішний кросовер

Американська компанія Faraday Future, яка має намір запропонувати покупцям розкішний електричний кросовер FF 91, поділилася ілюстраціями інтер'єру.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Автомобіль побудований на модельної платформі VPA (Variable Platform Architecture). Довжина новинки досягає 5,25 м, а колісна база досягає 3,2 м. За цими параметрами електрокар можна порівняти з Mercedes-Maybach GLS (5,2 м і 3,1 м) і Rolls-Royce Cullinan (5,34 м і 3 , 3 м).

Faraday Future 91 ff.com

Faraday Future 91 ff.com

У рух цього монстра призводять три електромотори сумарною потужністю 783 кВт (1065 к.с.). Завдяки батареї ємністю 130 кВт-год в запас ходу досягає 608 км (по циклу EPA). На розгін до 100 км/год автомобілю потрібно 2,39 секунди.

Faraday Future 91 ff.com

Дизайн екстер'єру виконаний у футуристичному стилі, але найбільше викликає здивування розкішний салон моделі. За словами творців, салон гордо іменують "третім інтернет-простором між будинком і пунктом призначення".

Faraday Future 91 ff.com

Faraday Future 91 ff.com

Faraday Future 91 ff.com

В арсеналі FF 91 – одинадцять (!) дисплеїв, три модеми стандарту 4G LTE, просунута система голосового управління, а також інтелектуальна система FFAI, яка дозволяє підлаштовувати профіль машини під різних користувачів.

В арсеналі FF 91 – одинадцять дисплеїв ff.com

Faraday Future 91 ff.com

По центру розташувався Central Hub Display з діагоналлю 15,4 дюйма. Всією необхідною інформацією водія забезпечить цирова приладова панель з 11,6-дюймовим екраном. Замість дзеркала заднього виду використовується екран на 10,1 дюймів.

Faraday Future 91 ff.com

Але і це ще не все. Для задніх пасажирів передбачений домашній кінотеатр Rear Cinema Experience з 27-дюймовим екраном, який висувається зі стельової панелі. Є персональний дисплей і біля переднього пасажира. У цілому, салон FF 91 більше нагадує зореліт, ніж звичайний автомобіль.

Faraday Future 91 ff.com

До слова, "космічну" тему продовжують розкішні крісла Zero-Gravity, створені за участю фахівців NASA. Задні сидіння мають безліч регулювань, оснащені підігрівом, вентиляцією і функцією масажу. За кілька секунд автомобіль перетворюється в SPA-салон з арома, звуко- і фототерапією.

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За кілька секунд FF 91 перетворюється в SPA-салон з арома, звуко- і фототерапією ff.com

Вартість автомобіля за різними оцінками складе близько 200-250 тисяч доларів, а перші серійні зразки з'являться не раніше 2020 року.

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