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24 листопада • оновлено в 22:07
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Ажіотаж після ганьби: Маск здивував результатами продажів скандального Cybertruck

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Електричний броньований пікап Сybertruck від компанії Tesla через добу після презентації замовили 146 тисяч автолюбителів.

Про це 23 листопада засновник компанії Ілон Маск повідомив на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що 42% покупців вибрали модель із двома двигунами, що коштує 49,9 тисячі доларів.

41% замовлень припав на пікап із трьома двигунами, який буде продаватися за 69,9 тисячі доларів. Лише 17% замовили базову версію Cybertruck із єдиним двигуном, яка коштує 39,9 тисячі доларів.

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Маск поплатився за жорсткий прокол на презентації електропікапа Cybertruck

"Без реклами і без проплаченого схвалення", – підкреслив Маск.

При цьому після презентації електричного пікапа курс акцій Tesla впав на 6%. У результаті статки Ілона Маска скоротилися на 768 мільйонів доларів.

Tesla Cybertruck і Ілон Маск

Tesla Cybertruck і Ілон Маск

Tesla.com

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

Tesla.com

Як писав OBOZREVATEL:

  • Ілон Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck із броньованим кузовом і армованим склом під час презентації в Лос-Анджелесі.

  • У соціальних мережах на окрему увагу удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
електромобілі авто Green Oboz Tesla
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