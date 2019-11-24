Ажіотаж після ганьби: Маск здивував результатами продажів скандального Cybertruck

Електричний броньований пікап Сybertruck від компанії Tesla через добу після презентації замовили 146 тисяч автолюбителів.

Про це 23 листопада засновник компанії Ілон Маск повідомив на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що 42% покупців вибрали модель із двома двигунами, що коштує 49,9 тисячі доларів.

41% замовлень припав на пікап із трьома двигунами, який буде продаватися за 69,9 тисячі доларів. Лише 17% замовили базову версію Cybertruck із єдиним двигуном, яка коштує 39,9 тисячі доларів.

Новини Маск поплатився за жорсткий прокол на презентації електропікапа Cybertruck

"Без реклами і без проплаченого схвалення", – підкреслив Маск.

При цьому після презентації електричного пікапа курс акцій Tesla впав на 6%. У результаті статки Ілона Маска скоротилися на 768 мільйонів доларів.

Tesla Cybertruck і Ілон Маск Tesla.com

Tesla Cybertruck Tesla.com

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor - Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

With no advertising & no paid endorsement - Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Як писав OBOZREVATEL:

Ілон Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck із броньованим кузовом і армованим склом під час презентації в Лос-Анджелесі.

У соціальних мережах на окрему увагу удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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