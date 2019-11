Ажіотаж після ганьби: Маск здивував результатами продажів скандального Cybertruck

Електричний броньований пікап Сybertruck від компанії Tesla через добу після презентації замовили 146 тисяч автолюбителів.

Про це 23 листопада засновник компанії Ілон Маск повідомив на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що 42% покупців вибрали модель із двома двигунами, що коштує 49,9 тисячі доларів.

41% замовлень припав на пікап із трьома двигунами, який буде продаватися за 69,9 тисячі доларів. Лише 17% замовили базову версію Cybertruck із єдиним двигуном, яка коштує 39,9 тисячі доларів.

"Без реклами і без проплаченого схвалення", – підкреслив Маск.

При цьому після презентації електричного пікапа курс акцій Tesla впав на 6%. У результаті статки Ілона Маска скоротилися на 768 мільйонів доларів.

