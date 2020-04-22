Суперник Tesla Model X, який часто горів, пережив оновлення

Китайська компанія NIO представила оновлену версію свого електричного кросовера ES8, який продається і випускається в Китаї з 2018 року. Очевидно, що причина такого швидкого проведення модернізації – спроба врятувати продаж.

Кросовер NIO ES8 створювався як суперник Tesla Model X і був одним з перших його конкурентів. Однак проект не виправдав значних надій: від моменту випуску було продано 20 000 таких SUV, що для китайського ринку є відверто невеликим показником. Велику негативну роль в цьому зіграли часті інциденти з ES8: кросовер неодноразово самозаймався, що активно висвітлювалося у пресі.

Дореформений NIO ES8 autocar.co.uk

Пізніше, в середині 2019 року, NIO виявила причину пожеж і заявила, що ті кросовери (а це моделі, випущені в період з квітня 2018 по 19 жовтень 2018) будуть відкликані для заміни батарей (проблема виявилася в наступному: модуль в батарейному блоці в деяких випадках притискався до кабелю для вимірювання напруги в джгуті проводів; згодом цей контакт, що повторювався, зношував деякі з цих кабелів, що призводило до коротких замикань, які, в свою чергу, викликали загоряння). Автовиробник виконав обіцянку, протягом двох місяців замінив дефектний елемент в автомобілях, однак репутація кросовера виявилася підмоченою.

Згорілий NIO ES8 viraltab.news

Згорілий NIO ES8 autonews.gasgoo.com

І ось тепер NIO пішла на наступний крок – компанія вирішила розробити і вивести на ринок оновлену версію ES8. Її поставки вже почалися.

NIO ES8 2020 nio.com/news

Як заявляють в компанії, модернізований NIO ES8 може похвалитися більш ніж 180 поліпшеннями, які стосуються зовнішнього вигляду, салону, потужності силової установки, запасу ходу і бортових систем автомобіля. Найбільш помітні зміни відбулися все ж по частині техніки: тепер електрокар використовує нову комбінацію моторів у вигляді двигуна з постійними магнітами на 218 к.с. і асинхронного двигуна потужністю 326 к.с. (+0,5 сек до розгону до "сотні" – за 4,9 сек), а також нову батарею – поруч із колишніми АКБ ємністю 70 і 84 кВтг (415 та 480 км автономності по NEDC відповідно) відтепер електрокар буде пропонуватися з 100 -кіловатт-годинним блоком (580 км ходу). Правда, відвантаження версії з новим акумулятором почнуться лише в кінці 2020 року.

NIO ES8 2020

NIO ES8 2020

NIO ES8 2020 nio.com/news

Ціна NIO ES8 – від 66,2 тис. доларів за 7-місну версію і від 67,3 тисяч за більш комфортний варіант з 6 місцями. Для порівняння, той самий Tesla Model X коштує в Китаї майже не у два рази більше – там за нього просять майже від $ 115 000.

NIO ES8 2020 nio.com/news

NIO ES8 2020 nio.com/news

NIO ES8 2020 nio.com/news

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